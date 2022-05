Barletta ha 4 candidati sindaci: si aggiunge la Carone

Barletta ha 4 candidati sindaci: a Cosimo Cannito, Santa Scommegna e Carmine Doronzo si aggiunge Maria Angela Carone, uscente consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.

Ad annunciarlo la stessa Carone con un post Facebook: «Con grande gioia comunico che sarò candidata alla carica di Sindaco per il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno a Barletta. Nel pomeriggio, infatti, il Presidente del Movimento, Giuseppe Conte, approvando la proposta politica che avevamo formulato di concerto con il Senatore Ruggiero Quarto e il gruppo degli Attivisti di Barletta, ha consegnato a Savio Chiariello, quale delegato di lista, formale autorizzazione. Ringrazio tutti coloro che con affetto e stima mi hanno sostenuta in questa scelta, il Senatore Ruggiero Quarto, i miei "compagni di viaggio" in Consiglio comunale Giuseppe Basile e Antonio Coriolano e tutti gli attivisti che hanno fortemente supportato questa candidatura. Avrò, così, l'onore e l'onere di rappresentare a Barletta il M5S e offrire ai miei concittadini una concreta alternativa al quadro politico elettorale che si è determinato. Barletta è la città in cui sono nata, in cui sono cresciuta e in cui ho scelto di ritornare dopo esserne stata lontana. Voglio bene a questa città. E continuerò a difenderla con la tenacia e le competenze che ho dimostrato in tre anni di duro, costruttivo e proficuo impegno di consigliera comunale».

La possibilità di un quarto candidato sindaco era nell'aria: durante un incontro pubblico del 23 aprile proprio la Carone aveva sottolineato la difficoltà del partito nel seguire la linea nazionale che voleva il Movimento alleato nella coalizione dei centrosinistra con la candidatura di Santa Scommegna. Alla richiesta di un possibile nome la Carone aveva risposto che un'eventuale candidatura sarebbe avvenuta in seguito a una concertazione interna. E così è stato.