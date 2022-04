Barletta potrebbe avere 4 candidati sindaci: si attende il nome del M5S

A poche ore dall'inizio delle Primarie di Barletta, che porteranno alla candidatura a sindaco della città Carmine Doronzo o Francesco Mazzola, il M5S ha dichiarato che presto i candidati alle amministrative del 12 giugno potrebbero essere quattro.

Oltre al vincitore delle primarie, a fianco dell'ex sindaco Cosimo Cannito e della dottoressa Santa Scommegna, potrebbe aggiungersi un altro nome, al momento segreto. A sostenerlo il consigliere comunale uscente Mariangela Carone, che durante un incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso i Giardini De Nittis ha annunciato la possibilità di un quarto candidato.

«Noi di Barletta - ha dichiarato - abbiamo riscontrato difficoltà a seguire la linea nazionale che ci voleva inevitabilmente alleati nella coalizione di centrosinistra, che sostiene Santa Scommegna. Non perché ci siano difficoltà a prescindere ad allearci con il PD, ma perché le situazioni territoriali, i personaggi locali hanno scelto una strada di fatto imposta dal presidente Emiliano. Questo ci ha portato a non poter condividere quel percorso. Per il PD era inevitabile tenere una decina di ex consiglieri comunali dell’ex Amministrazione Cannito».

Nessun accordo anche con il Terzo Polo. «Inizialmente - ha confessato - pensavo che fosse veramente un’alternativa possibile, ma nessuno riusciva a fornire un nome per un candidato sindaco. Le primarie sono secondo noi una sconfitta rispetto alla costruzione di una coalizione. Noi quando siamo andati a quel tavolo abbiamo messo in conto di rinunciare ad un nome del M5S per individuare un nome terzo che potesse rappresentare l’intera coalizione».

«Questa proposta - ha concluso - non è stata accolta soprattutto da Sinistra Italiana e dalle altre forze che fanno riferimento a Carmine Doronzo. Per oltre un mese non solo non ci hanno detto che era il loro candidato sindaco, ma ci hanno imposto queste primarie al buio».

Alla richiesta di un possibile nome la Carone ha così risposto: «Stiamo prendendo in considerazione alcuni nominativi. Una cosa è certa: la candidatura avverrà in seguito a una concertazione interna».