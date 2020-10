​Concorso Vigili urbani, nuove ombre: 18 candidati richiamati a svolgere la prova di Informatica

La selezione di 12 Agenti di Polizia Municipale presso il Comune di Barletta continua ad alimentare purtroppo zone d'ombra che andrebbero immediatamente chiarite, a beneficio dei partecipanti, della collettività e della stessa Pubblica amministrazione.



Partita già col piede sbagliato, per una dubbia interpretazione del criterio di valutazione della prova preselettiva che aveva condotto ad ammettere allo step successivo appena otto candidati, sembra continuare peggio, stando a quanto denunciano i partecipanti. Stavolta le ombre riguardano la prova di Informatica, espletata nelle giornate dall'8 al 10 ottobre. Al termine del test, consistente nella redazione e salvataggio di un file word con tabelle, 18 candidati sono stati contattati prima telefonicamente e poi via PEC dall'Ufficio competente con la proposta di ripresentarsi a "migliorare" (sic!) la loro prova, a causa di un "errore tecnico" imprecisato.

Errore tecnico e ripetizione del test di cui, però, non risulta traccia pubblica sul sito istituzionale del Comune. Così come non risulta siano stati comunicati dalla commissione esaminatrice né i criteri di valutazione della prova di Informatica né i punteggi conseguiti dai singoli candidati, sulla base dei quali è stata formulata la graduatoria di ammissione alla successiva prova scritta.

Una mancanza di chiarezza e un presunto trattamento discriminatorio a favore di soli 18 partecipanti che ha spinto gli altri candidati a denunciare pubblicamente per la seconda volta l'accaduto. Nell'interesse non soltanto dei concorrenti, che si riservano il diritto di agire nelle sedi opportune per tutelare la propria posizione, ma di tutta la collettività al regolare svolgimento delle prove concorsuali pubbliche, che richiedono massima trasparenza in ogni loro fase, auspichiamo chiarimenti in merito dall'Amministrazione per fugare ogni dubbio.