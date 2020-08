Concorso per 12 Vigili urbani a Barletta, scoppia il caso: solo 8 superano la preselezione

Che la meritocrazia sia un valore, è fuori discussione. Quando si tratta poi di concorsi pubblici, la selezione dei migliori fra i partecipanti è un dovere inderogabile. Troppi i casi di procedure selettive pubbliche non proprio trasparenti che diventano casi di cronaca risolti a suon di ricorsi. Ma a Barletta stavolta forse si è sfiorato l'eccesso di zelo contrario. Accade, infatti, che al concorso per 12 posti di Agenti di Polizia Municipale bandito il 18 febbraio 2020 e la cui prima prova preselettiva si è tenuta lo scorso 3 e 4 agosto, su circa mille domande di partecipazione, la metà dei quali presenti alla prova, soltanto 8 siano stati ammessi a sostenere la prova successiva. Otto sicuramente superbravi, a cui auguriamo di superare anche le prossime prove, ma che chiaramente non riusciranno a coprire neanche tutti i posti previsti dal bando, cioè 12. Ciò significa che a breve l'Amministrazione dovrà espletare un nuovo concorso, con ulteriori costi. Ma vediamo di ricostruire la vicenda con le parole dei partecipanti:



"Gentile Redazione,

Siamo qui a scrivervi per esprimere il nostro dispiacere circa il concorso di Polizia Municipale svoltosi nella città di Barletta. Partiamo da inizio anno 2020, quando viene pubblicato il bando del concorso per12 agenti di Polizia municipale, concorso accolto con molto entusiasmo da tanti giovani del nostro territorio e non solo. Ma andiamo con ordine. Durante la lettura del bando, salta subito ai nostri occhi un dubbio: età minima per l’accesso al concorso 18 anni, ma possesso di patente di tipo A. Più partecipanti sollevarono questo dubbio, dato che tale patente può essere in possesso solo di coloro che hanno compiuto anni 24, e avrebbe escluso molti pretendenti. Il Comune correggeva il tiro e prontamente rispondeva che avrebbero potuto partecipare tutti coloro che erano in possesso di “qualsiasi patente A”, dunque tutti coloro che erano in possesso della patente B dato che al conseguimento di tale patente viene anche conseguita anche la AM.

Nel frattempo, giungevano altre domande di chiarimento al Comune, ovvero come prepararsi al concorso e se ci fossero state banche dati per esercitarsi. A tale domanda veniva detto che gli argomenti che sarebbero stati trattati erano scritti all’interno del bando e che ciascun candidato era libero di prepararsi utilizzando gli strumenti che riteneva adeguati.

Ma andiamo oltre. L’invio per le domande al concorso, che sarebbero dovute arrivare unicamente tramite pec, avevano come limite il 19 marzo 2020, causa Covid termini rinviati per ben due volte. Poco senso anche questo rinvio, dato che occorreva unicamente una pec e una connessione internet e poteva farsi tranquillamente da casa. Arriva nel mese di luglio la comunicazione delle date della preselettiva, dato che il numero delle domande giunte, come detto in sede di preselezione, aveva raggiunto quasi il numero di mille. Le date prescelte, rispettando le normative anticovid erano 3-4 agosto. Tutti noi, con emozione, una preparazione adeguata, ci presentiamo (dopo altri concorsi fatti) per questo fatidico giorno". Importante precisare anche i titoli di studio dei partecipanti, la maggior parte dei quali laureati proprio in discipline giuridiche e persino avvocati, quindi con una preparazione in teoria del tutto attinente alle materie previste dal bando.

"Tutto fila liscio, nel riconoscimento e nell’accoglienza. Piccola nota, il problema avuto nel giorno del 3 agosto durante il forte temporale estivo che ha visto alcuni di noi sospendere le operazioni del concorso e ritornare il giorno dopo, causa danno alla struttura. Ma questo è un problema esterno e non dovuto all’organizzazione. All’interno del palazzetto tutto fila liscio, ci viene spiegato come comportarci all’interno e durante la prova. Ci viene rilasciato un codice, con il quale, inserendolo su un sito della società organizzatrice, avremmo in breve tempo trovato i nostri risultati. A oggi, non ancora visibili.



Ma la sorpresa più grande l’abbiamo sabato 8 agosto, quando sul sito del Comune di Barletta, alla sezione concorsi, viene pubblicato un pdf contenente solo 8 nomi di coloro che avevano superato la preselettiva. Nulla contro questi ragazzi, che in maniera stupenda sono riusciti a passare e a loro va il nostro augurio e in bocca a lupo per superare le prossime prove. Ma ci poniamo delle domande: non avrebbero dovuto pubblicare “da lì a poco” sul sito da loro indicato i risultati? E a fronte di circa 1000 domande pervenute, la metà circa presentati alle prove, solo otto lo hanno superato? Sulla preselettiva, come in tanti concorsi pubblici, si cerca di fare sempre una scrematura sommaria per poi passare al concorso vero e proprio". E invece, a detta dei partecipanti, i quesiti della prova preselettiva sarebbero stati eccessivamente complessi, al punto da decimare del tutto i concorrenti: se su 500 candidati soltanto otto superano la prova, siamo intorno a una percentuale inferiore al 2%...



"Tale risultato non permetterà all’ente neanche di fare una graduatoria, anche per un futuro scorrimento come avviene un po’ ovunque, e non solo per prendere i 12 agenti messi a bando, ma “obbligherà” l’ente da qui a poco a indire un nuovo concorso, che comporterà nuovi costi.

In attesa del nuovo concorso che sarà bandito a breve, dato che i fatidici 12 non saranno raggiunti, vi salutiamo auspicando di raccontarvi a breve una diversa storia".

Fuori discussione la regolarità della procedura, auspichiamo magari un chiarimento dall'Amministrazione in merito a questo singolare "caso".