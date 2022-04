Fermato il presunto killer di Giuseppe Tupputi: è un 32enne già noto alle forze dell'ordine

Il killer di Giuseppe Tupputi sembrerebbe avere un nome e cognome. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate, l'assassino che ha sparato tre colpi di pistola è Pasquale Rutigliano, persona già nota alle forze dell'ordine.

Nel 2010, l'allora 20enne era stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di un 24enne, davanti a un bar di via Achille Bruni. Nel 2020, invece, è stato accompagnato al Pronto Soccorso del "Dimiccoli" ferito da colpi di arma da fuoco. Alle indagini della Polizia aveva risposto di non ricordarsi come si fosse procurato le ferite.

Stando a quanto trapelato, il killer e Giuseppe Tupputi avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire. Dopo una piccola collutazione, il 32enne sarebbe tornato all'interno del bar e avrebbe sparato i tre colpi di pistola che hanno ucciso l'uomo.

Da parte delle forze dell'ordine c'è il massimo riserbo: in occasione del 170° anniversario della Polizia di Stato, sia il procuratore Renato Nitti che il questore Roberto Pellicone hanno confermato di aver individuato quello che ritengono essere con grande probabilità l'autore del fatto. «È stato un gioco di squadra anche questa notte. Gli uomini della Polizia di Stato e magistrati hanno lavorato fianco a fianco da ieri sera da quando è successo il fatto per tutta la notte».

Per ulteriori conferme e dettagli bisognerà attendere lo sviluppo delle indagini.