Tennis, Eleonora Alvisi vince il Roland Garros Junior: gli auguri del sen. Damiani

"Mi riempie di orgoglio l'impresa sportiva della mia concittadina Eleonora Alvisi, fresca vincitrice del trofeo di doppio al Roland Garros Junior in coppia con Lisa Pigato. Da appassionato amante di questo sport da sempre, so bene quanto sia eccezionale questo risultato, frutto di straordinario talento, disciplina e sacrificio". Il sen. Dario Damiani (FI) le invia un messaggio augurale: "Una ragazza barlettana 17enne che raggiunge il vertice dell'agonismo mondiale è un capitale umano e sportivo che va valorizzato come merita anche a beneficio collettivo. Lo sport in generale e il tennis in particolare sono settori nei quali è molto difficile emergere, soprattutto per i ragazzi nostri conterranei, che scontano pesanti penalizzazioni in termini di infrastrutture e risorse. L'auspicio è che il suo traguardo sia un viatico per tutto il settore tennistico locale, nel quale sicuramente tanti talenti esistono e meritano la giusta occasione, con un concreto sostegno".