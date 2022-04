Tennis, avanti Pellegrino e Passaro al Challenger di Barletta

Partite tirate e pronostici ribaltati nella seconda giornata dell'Open di Barletta-Trofeo La Pulita&Service. Saluta il challenger pugliese, Giulio Zeppieri, vincitore della passata edizione, ma sconfitto al primo turno da Matteo Arnaldi, dopo circa tre ore di gioco: 0/6, 7/6, 7/6 per Arnaldi giunto dalle qualificazioni. Ha dovuto sudare più del previsto anche il beniamino di casa, Andrea Pellegrino, che ha superato in tre set il tedesco Lucas Gerch: dopo aver perso il primo set per 6/2, il tennista di Bisceglie si è aggiudicato gli altri due con un doppio 6/3.

Altra sorpresa tutta italiana è stato il giovane Francesco Passaro, che non delude le attese e ripaga la fiducia della Federazione per la wild card. Passaro supera in due set il connazionale Franco Agamenone (testa di serie n.5) con i parziali 6/4 e 6/3. Sconfitta all'esordio anche per il numero 7 del seeding: il francese Costant Lestienne è stato superato in tre set (7/5, 4/6, 0/6) dall'olandese Jelle Sels. Male anche la testa di serie n.8, il polacco Kacper Zuk, sconfitto in tre set (4/6, 7/6, 3/6) dal francese Geoffrey Blancaneaux. Nessun problema, infine, per il numero 3 del tabellone principale: il ceco Zdenek Kolar ha superato agevolmente (6/2, 6/0) l'italiano Francesco Forti e al prossimo turno affronterà il pugliese Pellegrino.