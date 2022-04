Tennis: terminate le qualificazioni e completato il main draw

Terminate le qualificazioni, è stato anche completato il tabellone principale dell'Open di Barletta “Trofeo La Pulita&Service”. La testa di serie numero 1, il francese Gilles Simon, affronterà il rumeno Marius Copil, mentre il portoghese Nuno Borges (numero 2 del seeding) se la vedrà con il francese Titouan Droguet. Agli italiani Francesco Forti e Riccardo Bonadio toccheranno rispettivamente il ceco Zdenek Kolar (numero 3 del torneo) e l'austriaco Jurij Rodionov (numero 4).

Derby italiano per Giulio Zeppieri, vincitore della scorsa edizione del challenger, che giocherà contro Matteo Arnaldi giunto dalle qualificazioni. Avversario tedesco, Lucas Gerch, per il pugliese Andrea Pellegrino.

Zeppieri ha già raggiunto la struttura del circolo “Hugo Simmen” di Barletta, dove in mattinata ha svolto il suo primo allenamento. “Mi sento bene e sono ben felice di essere tornato qui a Barletta, dove la scorsa estate mi sono trovato molto bene – commenta il tennista italiano -. Mi sono ripreso dall'infortunio e ho già disputato qualche buona partita. Sono sicuro che, se gioco il mio tennis, posso andare avanti nel torneo. Competizione molto diversa rispetto alla precedente perché ci sono tanti ottimi giocatori e sarà difficile, ma sono pronto a lottare”.

Livello tecnico sicuramente più alto rispetto all'edizione 2021 dell'open. “E' un altro tabellone – conclude Zeppieri - ma non mi meraviglia perché Barletta è sempre stato di buonissimo livello, perché ci partecipano tantissimi buoni giocatori. Quest'anno mi aspetto tante cose buone per me. Ho fatto tanti cambiamenti di recente e sono sicuro di essere sulla strada giusta”.