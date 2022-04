Tutto pronto per l'Atp tennis: venerdì la conferenza di presentazione

Con la primavera e le prime calde temperature sboccia il grande tennis a Barletta. A poche ore dall'inizio della 22esima edizione dell' ”Open della Disfida”, venerdì 8 aprile con inizio alle ore 11, ci sarà la presentazione ufficiale del torneo internazionale di Barletta nella sede del circolo tennis “Hugo Simmen”. Il challenger Atp ritrova le date consuete dall'11 al 17 aprile, durante la Settimana Santa, dopo i due anni segnati dalla pandemia. Si ritorna alla normalità e sulla terra rossa del circolo barlettano sono attesi tutti i migliori tennisti che gravitano intorno alla top 100 della classifica Atp.

Da sempre Barletta è stato il trampolino di lancio delle stelle del tennis mondiale. Da qui sono passati campioni come Rafa Nadal, Sergi Bruguera, Richard Gasquet, Nicolas Almagro, fino ad arrivare agli astri nascenti italiani dei gioni nostri come Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato. Anche quest'anno, il buon livello del torneo andrà ad attirare l'attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dei tanti appassionati. C'è da trovare l'erede di Giulio Zepperi che, nell'ultima edizione dell'Open di Barletta, superò Flavio Cobolli nella finale tutta italiana.

Alla conferenza stampa di venerdì 8 aprile, a fare gli onori di casa, ci sarà il presidente del ct Simmen, Luciano Binetti. Presente anche il commissario prefettizio di Barletta, Francesco Alecci. A rappresentare la Federazione Italiana Tennis, è prevista la partecipazione del vice presidente nazionale, Isidoro Alvisi. Con lui anche il consigliere nazionale, Donato Calabrese, e il delegato pugliese Fit, Francesco Mantegazza. Tutti i dettagli del torneo, l'assegnazione delle wild card e le manifestazioni collaterali in programma, saranno esposte dall'esperto direttore tecnico, Enzo Ormas.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del torneo “Disfida ATP Challenger”