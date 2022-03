La tennista barlettana Eleonora Alvisi ha vinto il suo primo ITF

Sì a un mare più pulito: aggiudicato l'appalto per i lavori del canale H

Manca poco ai lavori di riqualificazione del canale H sulla litoranea di Ponente: in questi giorni, infatti, è stato aggiudicato l'appalto per far sì che si possa procedere con gli interventi. L'importo totale dei lavori è di €