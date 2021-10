Tennis, al Foro Italico Barletta sul tetto d'Italia con Giovanni Mascolo

Il barlettano Giovanni Mascolo, tesserato per il Centro Sportivo LIG 2.0, si è aggiudicato sul campo centrale del Foro Italico le finali nazionali del Gazzetta Tpra Challenge Limit 50, il circuito amatoriale della Federazione Italiana Tennis limitato a tennisti con classifica agonistica 4.1

Alle finali nazionali di Roma del 22-24 ottobre hanno partecipato quasi 400 tennisti, provenienti da ogni angolo d’Italia, dopo una selezione effettuata precedentemente tra oltre 28.000 giocatori, in più di 1.200 circoli, che si sono dati battaglia su tutta la Penisola per aggiudicarsi nella propria regione quei posti limitati per vivere l’emozione di calcare i campi del Foro Italico.

Nelle finali romane Giovanni Mascolo ha superato 5 turni con tennisti di differenti regioni d’Italia, per vincere in finale con il toscano Saccenti, grazie ad una incredibile rimonta, che ha portato a risuonare il nome di Barletta e del suo circolo agli altoparlanti della cornice da sogno del campo centrale del Foro Italico.