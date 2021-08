Tennis ATP Barletta, Cobolli e Zeppieri volano in semifinale

Due italiani in semifinale all'Open della Disfida di Barletta. Giulio Zeppieri e Flavio Cobolli sono i due 19enni che stanno lasciando il segno al torneo Atp in corso di svolgimento sui campi del Circolo Tennis “Hugo Simmen”. Nel match dei quarti di finale, disputato ieri, Zeppieri si è aggiudicato il derby tricolore con Julian Ocleppo. Quest'ultimo aveva vinto il primo set per 7/5, ma è stata veemente la reazione di Zeppieri che si è imposto nei due successivi parziali per 6/3 e 6/2. Ancora più netta è stata la vittoria di Cobolli, che nei quarti ha avuto la meglio sul tunisino Aziz Dougaz, in due set chiusi con un doppio 6/3.

Oggi, sabato 28 agosto, i due italiani scenderanno in campo per conquistarsi la finale del torneo con montepremi da 48.820 euro. Alle ore 17 sul campo centrale, Zeppieri (n. 297 nella classifica Atp) se la vedrà con il cinese di Taipei Chun-hsin Tseng (n. 270), che nei quarti ha superato l'italiano Andrea Vavassori con un doppio 6/4. Alle ore 19.30 sempre sul campo centrale, Cobolli (n.313), affronterà l'argentino Thiago Tirante (n. 281), che nei quarti ha battuto agevolmente (6/2, 6/2) il peruviano Nicolas Alvarez. Due impegni difficili per gli italiani, ai quali toccherà anche ribaltare i pronostici a favore dei più quotati avversari.

La giornata di oggi si aprirà con la finale del torneo di doppio. Alle ore 14.30 sul campo centrale, la coppia italo-colombiana Marco Bortolotti-Cristian Rodriguez sfiderà per il titolo, la coppia olandese Jelle Sels-Gijs Brouwer.