Tennis ATP Barletta, altri 3 italiani accedono ai quarti di finale

Dopo Flavio Cobolli, altri tre italiani conquistano i quarti di finale del challenger Atp di Barletta. Ieri sui campi in terra rossa si sono registrate le vittorie di Andrea Vavassori, Julian Ocleppo e Giulio Zeppieri. Continua a sorprendere Vavassori, proveniente dalle qualificazioni, ma capace di battere il colombiano Nicolas Meja in due set (6/3, 7/6). Buonissima forma anche per Ocleppo che passa il secondo turno, superando il colombiano Cristian Rodriguez con un doppio 6/4. Zeppieri, infine, si è aggiudicato il derby tutto italiano con Andrea Arnaboldi, superandolo per 6/3, 6/2. Non ce l'ha fatta, invece, il giovane Luca Nardi, sconfitto da Chun-hsin Tseng dopo un brillante partenza confermata dalla vittoria del primo parziale (7/5). Immediata la reazione di Tseng che vince il secondo e il terzo (7/5, 2/6, 4/6).

A partire da stamattina, venerdì 27 agosto, si giocheranno le gare dei quarti dell'Open di Barletta da 48.820 mila euro di montepremi. Tra le sfide, spicca un altro derby tutto tricolore, tra Zeppieri e Ocleppo. Gli altri accoppiamenti vedono anche i match tra Cobolli-Dougaz, Tseng-Vavassori e Tirante-Alvarez. Si parte dalle ore 12, con ingresso gratuito per tutta la giornata ma bisognerà esibire il green pass.