ATP Barletta, cinquina italiana alla seconda giornata

Parla italiano la seconda giornata dell'Open della Disfida di tennis, in corso di svolgimento a Barletta sui campi in terra rossa del Circolo “Hugo Simmen”. Cinque sono, infatti, i successi degli italiani nelle sfide valevoli per il primo turno del challenger Atp da 48.800 euro. La vittoria più importante è sicuramente quella di Andrea Arnaboldi che avuto la meglio sull'argentino Juan Manuel Cerundolo, testa di serie n.2 del tabellone principale. La giovane promessa sudamericana si è fermata per infortunio al terzo set, quando ormai il match era compromesso, visto che Arnaboldi aveva vinto il primo parziale per 6/1, perso il secondo per 6/2 e poi il match si è chiuso quando l'italiano vinceva per 5/2.

Altrettanto importante è il successo conquistato da Andrea Vavassori, giunto dalle qualificazioni e capace di battere subito (6/3, 6/4) la testa di serie n.3, l'inglese Jay Clarke. Vittorie pesanti per Giulio Zeppieri e Julian Ocleppo che hanno battuto in due set, rispettivamente il cipriota Timofey Skatov (7/5, 6/0) e l'olandese Jelle Sels (6/4, 6/3). Bene anche la wild card Luca Nardi, che non ha avuto problemi contro il tunisino Malek Jaziri, battuto con il punteggio di 6/3, 6/1.

Stop per Matteo Viola (tds n.5) sconfitto in due set dal colombiano Cristian Rodriguez, al termine di una partita in cui l'italiano non è riuscito ad esprimersi: 2/6, 5/7 il risultato finale. Non ce l'ha fatta Riccardo Bonadio (tds n.7), sconfitto a sorpresa dal peruviano Nicolas Alvarez in tre set molto combattuti: 6/4, 6/7, 5/7. Passano al secondo anche il colombiano Nicolas Mejia che ha superato il brasiliano Pedro Sakamoto (7/6, 7/6), e Chun-hsin Tseng di Taipei vittorioso sull'americano Ryan Harrison, quest'ultimo ritiratosi per infortunio al secondo set dopo aver perso il primo per 6/1. Conclusi i sedicesimi di finale, oggi mercoledì 25 agosto si disputeranno le partite del secondo turno.

Ieri, intanto, è cominciato anche il torneo di doppio. Poco ha potuto la coppia di casa formata da Luca Scelzi e Antonio Vernò, sconfitta in due set (6/0, 6/1) dai più quotati connazionali Jacopo Berrettini-Giulio Zeppieri.