Torneo ATP Barletta, torna il tennis internazionale al CT "H. Simmen"

Dal 22 al 29 agosto, otto giorni di grande tennis. Dopo la pausa forzata dello scorso anno, a causa della pandemia, torna il torneo Atp internazionale di tennis a Barletta (montepremi 44.830 euro). L'edizione numero 21 della manifestazione si svolgerà come sempre sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Hugo Simmen, con la presenza del pubblico che potrà accedere in maniera gratuita, munito di green pass e nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Una data insolita per gli “Open della Disfida”, posticipati in piena estate proprio perché lo scorso aprile si era ancora condizionati dal lockdown. Il sole e l'aria di mare accompagneranno la competizione che da sempre è stata il trampolino di lancio dei grandi campioni della racchetta. Nelle ultime edizioni, infatti, sui campi barlettani si sono esibiti giocatori del calibro di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Andrea Cecchinato, tre delle migliori espressioni del tennis italiano, che proprio dalla Puglia hanno cominciato il loro viaggio verso le prime posizioni della classifica mondiale. L'edizione 2021 servirà a trovare l'erede di Gianluca Mager, ultimo vincitore del torneo barlettano e primo italiano a vincere questa competizione, che nel suo palmares vanta anche il successo dell'allora 18enne Rafa Nadal.

L'organizzazione dell'evento è affidata all'associazione “Ad Sport” di Barletta, mentre sarà la “Wave productions” a curare la comunicazione e l'immagine. Anche quest'anno, la direzione tecnica sarà curata da Enzo Ormas che rinnova la sua formula vincente, puntando sui giovani talenti del momento. Confermata, infatti, la fruttuosa collaborazione con la Federazione Italiana Tennis, attraverso cui sarà dato spazio ai giovani italiani che, proprio in questo periodo, hanno necessità di mettersi in mostra in vista delle qualificazioni agli Us Open americani. Quello di Barletta si presenta quindi come una sorta di “Next Gen”, dove spicca il nome del 19enne argentino Juan Manuel Cerundolo (attuale n.148). Tra i tennisti di esperienza, invece, nella entry list c'è da rimarcare il nome dello slovacco Andrej Martin (attuale n.118) e il portoghese Gastao Elias (attuale n.239 ma cinque anni fa anche n.57). Tra gli italiani ci saranno le partecipazioni di Matteo Viola, Riccardo Bonadio e Andrea Arnaboldi. L'organizzazione ha anche lasciato piena scelta alla Fit per due wild card.

Giovedì 19 agosto, con inizio alle ore 18, è prevista la conferenza stampa di presentazione al Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta, con il presidente Luciano Binetti a fare gli onori di casa e con Enzo Ormas a spiegare i dettagli e le sorprese della manifestazione. Non mancheranno i rappresentanti delle istituzioni locali e della federazione tennistica.