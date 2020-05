"Gianicolo", il debut single della cantautrice Gabriella Contento

"Gianicolo" è il singolo d'esordio della cantautrice barlettana Gabriella Contento. Un brano intimo, minimalista e dalle atmosfere acustiche. Una fotografia a quel sorriso dolce-amaro che ci lasciano i bei momenti, un amore accompagnato sempre dalle canzoni di Vasco, dai tramonti del Gianicolo, dal cielo di Roma. Un amore raccontato attraverso i ricordi dei viaggi in macchina a cantare squarciagola, dove tutto sembrava magia.

L’esigenza di raccontare una situazione estremamente personale, un amore travolgente che nel momento in cui avrebbe potuto trovare la sua massima realizzazione si è spento. Un amore che oggi non potrà più essere perché per quanto possiamo provare a rimediare ai nostri errori, dobbiamo pur sempre accettarne le conseguenze.

Gabriella Contento, classe 97, si avvicina alla musica da giovanissima. Studia canto e chitarra e cresce con la musica pop e le parole della scuola cantautorale italiana. Nonostante la giovane età, ha già alle spalle un bel bagaglio di esperienza live tra festival, club e premi musicali. Attualmente sta lavorando alle riprese del suo primo album, di cui "GIANICOLO" fa da apri pista.



Musiche e testo: Gabriella Contento

Prodotto da Cristian Pinieri (LAMETTE)

Mix e Mastering: Cosimo Cirillo

