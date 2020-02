CasaSanremo 2020, Barletta protagonista a "L'Italia in vetrina" fra storia e gastronomia

Si è tenuto ieri, nell’Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo, l’appuntamento quotidiano de “L’Italia in vetrina”, il format ideato da Vincenzo Russolillo e Fofò Ferriere, condotto da Cataldo Calabretta che, nella Città dei Fiori, ogni giorno, porta in scena buoni sapori e buoni saperi raccontati dai territori.

La partecipazione della Puglia, in particolare della Città di Barletta, a Casa Sanremo, é stata caratterizza dalla presenza dello chef Nicola Barbaro e del maestro pizzaiolo Francesco Barbaro. Durante lo Show Cooking in programma nello spazio “L’Italia in Vetrina”, Barbaro ha presentato la squisita “Focaccia della Disfida” che si pone, contemporaneamente, sia come omaggio a uno degli eventi più storici avvenuti in città, sia come testimonianza del gusto e del sapore della tradizione culinaria barlettana, mentre lo chef Nicola Barbaro ha presentato il classico piatto riso,patate e cozze.

La Città di Barletta si é presentata dunque alla mega platea sanremese con il suo evento rappresentativo: la Disfida 2020, la rievocazione storica più suggestiva del sud Italia, e a parlarne sono stati il consigliere comunale Stella Mele, Presidente della VIII Commissione Consiliare Permanente Cultura e Pubblica Istruzione, il direttore artistico della Disfida, Sergio Maifredi, e il direttore del Patto Territoriale Nord Barese Ofantino, Marco Barone.







Fonte: Casasanremo.it