Esce il video di LA LUNA SUL BALCONE, ultimo singolo di GIANNINI per Visory Indie. Questo brano, insieme a Panda 90 uscito ad ottobre ed inserito da Spotify nella playlist editoriale Scuola Indie, sarà contenuto nel disco del cantautore pugliese in uscita in primavera.



Nel video, girato a Milano, protagonista la giovane cantautrice Gabriella Contento.



La Luna sul Balcone, brano che arriva dopo il buon riscontro di Panda 90, parla della dolcezza delle piccole cose. Un viaggio tra gli aspetti più intimi e privati dell’anima. Si tratta della storia di due persone, i momenti felici e quelli più tristi e difficili.

Il verso con il quale si può sintetizzare il senso del singolo è: “Sei bella come una canzone!”, una frase semplice, ma che esprime felicità, gioia e amore.

Un testo leggero, ma che denota un animo sensibile e che ben si sposa con una vocalità a servizio di una produzione energica, ricca di sfaccettature e così contaminata da risultare senza regole precise.

“È un brano diverso da Panda 90 , è la fotografia di un momento, la storia in cui tutti abbiamo messo almeno un piede una volta. Una ballad Indie-pop dove l’immagine della luna sul balcone, che a volte viene e a volte se ne va, diventa la metafora perfetta per cercare di spiegare l’inspiegabile… la felicità!”

BIO

GIANNINI, musicista pugliese, dopo alcune esperienze importanti sia in band che come solista, riparte con un nuovo progetto per dare voce a tutto il percorso personale e professionale degli ultimi anni. La musica attinge dal cantautorato italiano più classico, ma con un’impronta che mescola Pop,Indie e Rock. Questo progetto rappresenta un nuovo punto di partenza dopo alcuni anni di lontananza dalle scene musicali. Studia canto jazz presso il Conservatorio di Bari e Popu- lar music ad indirizzo pop-rock presso il Conservatorio di Monopoli. Lavora negli anni con diversi produttori tra cui “Bruno Mariani” (produttore di Bersani e Lucio Dalla) e Nicolò Fragile (Irene Grandi, X Factor). Tra le diverse esperienze, l’apertura dei concerti di alcuni artisti nazionali, tra cui quello di Biagio Antonacci per la sua unica tappa in puglia e la vittoria dell’ultima edizio- ne del “Tim Tour” a Torino e del “Sound is Life festival” a Roma. Vincitore del “MusicFlash”con- test del gruppo Banca Intesa Sanpaolo e del ROCK’N’ROLLA Mei e Myspace. Finalista in molti fe- stival tra cui il Frequenze Mediterranee Festival. Come autore firma “Fino alla fine” brano vinci- tore dell’ultima edizione del Contest “Let’s sing” e “Inzialmente” brano vincitore dell’edizione 2017 del premio nazionale “il Cantagiro”.