“La Puglia a Casa Sanremo”: la Focaccia della Disfida in tv

Anche quest’anno la GG eventi rinnova la sua partnership con il Consorzio Gruppo Eventi, per la realizzazione dell’evento “Casa Sanremo 2020”, nella piena e condivisa convinzione di prendere, ancora una volta, parte alla imperdibile e concreta opportunità di promuovere, ancora più consistentemente, le eccellenze territoriali meridionali, realizzando una fitta rete di interscambio, soprattutto culturale e

commerciale, in grado di porre maggiore valorizzazione alle eccellenze protagoniste del territorio, proponendole nell’arco di una vetrina di rilevante importanza nazionale ed internazionale.

L’obiettivo, oramai consolidato, rimane quello di sempre: promuovere le eccellenze, instaurare rapporti di pubbliche relazioni, relazioni istituzionali, creare dei gemellaggi e connubi fra eccellenze e produttori.

Casa Sanremo è, oramai, la casa del Festival. Questa affermazione si veste, quest’anno, di maggiore intensità, perché il 2020 rappresenterà l’edizione che farà registrare la sua piena affermazione e visibilità al grande pubblico. "Ciò non può che farci enorme piacere, poiché è sintomo del naturale riconoscimento dovuto a tutti gli sforzi ed i sacrifici sostenuti in questi anni", dichiarano i referenti.

La partecipazione della Puglia, in particolare della Città di Barletta, a Casa Sanremo sarà caratterizza dalla presenza dello chef Nicola Barbaro e del m° pizzaiolo Francesco Barbaro, per il secondo anno consecutivo a Casa Sanremo, in veste di unico rappresentante del progetto “La Puglia a Casa Sanremo”, promosso all'interno della trasmissione “L'Italia in Vetrina”, con l'ausilio del Comune di Barletta e del Patto Territoriale Nord barese/ofantino, che stanno fornendo il loro concreto supporto, per mezzo di un mirato piano marketing territoriale, per la promozione del territorio, delle tradizioni e della storia della città di Barletta. Durante lo Show Cooking, che si terrà nell'arco della trasmissione “L'Italia in Vetrina”, il m° pizzaiolo Francesco Barbaro presenterà la squisita “Focaccia della Disfida” che si pone, contemporaneamente, sia come omaggio ad uno degli eventi storici più importanti avvenuti in città, sia come testimonianza del gusto e del sapore della tradizione culinaria barlettana, mentre lo chef Nicola Barbaro presenterà il classico piatto riso, patate e cozze. La presenza e l'ottimo lavoro del m° Francesco Barbaro è, altresì, la piena conferma di un proficuo e solido rapporto di collaborazione con Casa Sanremo.



"Saranno presenti i nostri partner, che sponsorizzeranno, con il loro brand ed i propri prodotti, l’intera settimana di Casa Sanremo, e che ringraziamo calorosamente sin da subito, come il Caseificio Asseliti. Quest'anno abbiamo deciso, di comune accordo con i rappresentanti dei Comuni e dei nostri parter , di indire ben due conferenze stampa: la prima, indetta per giorno 29/01/2020, presso il parco archelogico di Castiglione di Paludi, in Calabria, sarà una “conferenza stampa unica” , intitolata “Calabria e Puglia, un connubio perfetto”, due regioni che puntano molto sulle proprie eccellenze territoriali e che, insieme, possono dare vita ad una sinergia pregna di collaborazioni, gemellaggi e progetti in comune futuri; la seconda e conclusiva conferenza stampa sarà, invece, organizzata a Barletta subito dopo il termine dell'evento Casa Sanremo. Un'occasione per tracciare il resoconto dell'avventura appena trascorsa.

Buon Festival a tutti!