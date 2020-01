"La luna sul balcone", il nuovo singolo di Giannini

La dolcezza delle piccole cose. Giannini esplora e riesplora i cassetti più intimi e freschi dell’anima per scrivere e rielaborare il nuovo singolo, La luna sul balcone.

Il percorso è semplice: due persone, vite che collidono, forse un enorme sbaglio. Ma è magia. L’empatia cardiaca che ne scaturisce dona nuova forma alle cose, riscalda sogni e progetti. L’artista pugliese riesce a rendere tridimensionali le sue emozioni: sembra quasi di vedere la sua felicità nel reincontrarla, nel dormirle accanto, nella fugace pianificazione di un percorso che ha come unico limite il non averne. Non c’è nessuna perifrasi particolare, nessun concetto complesso: “sei bella come una canzone” é una frase semplice ma capace di esprimere nuvole soffici di felicità, un desiderio primitivo di gioia. La musica come l’amore: fiumi d’inchiostro, montagne di note ma siamo sempre là. L’assemblaggio di un

testo così leggero (ma ad esser leggeri e non banali ci vuole coraggio) potenzia una vocalità che deve avere la lucidità di convogliare tutte le energie in un progetto multiforme e dalle sfaccettature rigorosamente senza regole. Come la sua musica, meticcia e decostruita.

Fuori dal 9 gennaio su Spotify e tutte le piattaforme digitali, prodotto dal cantautore di casa Inri MOLLA e scritto con la partecipazione di GALEA, il cantautore pugliese, dopo essere stato inserito da Spotify nella playlist editoriale “SCUOLA INDIE”, parcheggia la sua “Panda 90” e ritorna con i cappelli blu citando Brunori e Christian Grey.