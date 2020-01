"C'è posta per te" a Barletta, qualche indiscrezione sulla storia

L'arrivo della postina di Maria De Filippi e la sua troupe per la consegna di un invito alla nota trasmissione "C'è posta per te" ha messo in subbuglio i cittadini barlettani che, dopo l'ultima vicenda trattata dalla tv nazionale in un servizio delle Iene su un presunto caso di pedofilia, sperano che stavolta la città della Disfida possa mettersi in luce per una storia positiva.

Sicuramente nulla trapela dai diretti interessati, considerando che non sanno nemmeno loro chi sia il mittente. Da qualche indiscrezione raccolta pare che la busta contenente l'invito sia stata consegnata a una ragazza che ha la passione dell'arbitraggio, con una storia da raccontare bella ma drammatica allo stesso tempo.

Una storia toccante, ci auguriamo con un bel lieto fine almeno televisivo, che la redazione di Maria saprà confezionare al meglio come sempre. La puntata con la nostra concittadina protagonista dovrebbe essere registrata la prossima settimana e andare in onda successivamente.