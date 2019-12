Eventi natalizi Strade dello Shopping: gli appuntamenti del fine settimana

Proseguono gli eventi natalizi nella Città della Disfida: ecco il calendario delle iniziative di sabato 21 e domenica 22 dicembre.



SABATO 21 DICEMBRE

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE oggi e domani riapre le sue porte con le attrazioni principali di BABBO NATALE - in persona - disponibile a ricevere le letterine e a farsi fotografare insieme ai bambini.



DOMENICA 22 DICEMBRE

In mattinata sono previsti i concerti live di “DESPA TRIO” e “DUE PER CASO” entrambi in corso Garibaldi, strada chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso tra via Brigata Barletta e via Cavour.

Gli artisti di strada tornano ancora a stupire con lo spettacolo acrobatico di Aerea show in “Cuore Matto” in mattinata in corso Vittorio Emanuele e in serata in corso Garibaldi. Saranno invece itineranti, mattina e sera, Mone Monè e Rado’s Giocoliere.

Il teatro che affascina e fa sognare i bambini lo trovate in serata in corso Vittorio Emanuele con STORIE A PEDALI DI NATALE.

Domenica sera sarà itinerante la BAND DI BABBI NATALE, che al suono di un campanaccio si annunceranno lungo le strade dello shopping cittadino per suonare le più belle canzoni di Natale di sempre.

Non mancate al concerto live in serata in corso Garibaldi, si esibisce SER SOUL con i repertori di Giorgia e Pino Daniele.

Le sorprese non mancheranno: momenti spettacolari di vari flash mob che dovrete scoprire da soli…

BUON DIVERTIMENTO CON LE STRADE DELLO SHOPPING!