Nel Paese dei Balocchi arriva Renato Ciardo

Si avvicina il Natale e il Paese dei Balocchi, sul litorale di Ponente di Barletta (angolo con via Scommegna), è pronto a regalare entusiasmo, musica e gioia ai cittadini e a tutti coloro che faranno visita all'ampia struttura coperta – 1200 metri quadri – pensata per tutti, ragazzi e famiglie, e griffata Next Generation Srl.

Il primo appuntamento in ordine cronologico dell'ampia scaletta di eventi studiata a cavallo del 25 dicembre e del Capodanno, fissato per giovedì 19 dicembre, sarà rappresentato dall'esibizione di Renato Ciardo, figlio d’arte (suo padre Gianni è uno dei comici più noti e completi del panorama pugliese ed italiano) e artista poliedrico che è tra i componenti e fondatori del progetto artistico della Rimbamband.A Barletta Ciardo porterà in scena i tanti personaggi che lo hanno accompagnato nella vita e che fanno parte della quotidianità del comico barese, ma anche quei momenti di sana e geniale improvvisazione che, di volta in volta, crea, prendendoli direttamente dal pubblico, facendo così in modo che ogni spettacolo sia unico ed irripetibile. Un vero e proprio one man show, in grado di dar vita a uno spettacolo animato da mille personaggi di una comicità semplice e allo stesso tempo irresistibile. Il posto a sedere è in vendita al costo di 8 euro, quello in piedi a 6, con biglietti acquistabili in loco oppure al bar d'Aragona (via Ferdinando d'Aragona 74, Barletta) o contattando il numero 320/0979441. L'inizio dello spettacolo è fissato alle 21.30.