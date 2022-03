Sarà a Barletta la I edizione del South Italy International Film Festival

Barletta accoglierà la prima edizione del South Italy International Film Festival, una tre giorni in cui si coglierà l’occasione per promuovere e valorizzare registi, artisti e produzioni indipendenti.

Cornice dell’evento l'Auditorium della Sala della Comunità, Chiesa Sant'Antonio, situato in Via S. Antonio n°11, che i prossimi 11, 12 e 13 marzo 2022 sarà caratterizzato da proiezioni dei cortometraggi finalisti di ogni categoria, dalla premiazione del corto vincitore per ogni categoria, musica dal vivo e talking con artisti che operano nell’audiovisivo che interverranno durante gli eventi.

Come dichiarato dall’organizzatore del Festival, Giuseppe Arcieri, «Attraverso il South Italy International Film Festival, voglio attirare molte persone (appassionate di cinema e non) al fantastico e vasto mondo del cortometraggio, presentando loro le migliori opere giudicate da una giuria specifica. Inoltre voglio incentivare la cultura, riferendomi a qualsiasi persona di ogni fascia di età, presentando tre eventi che abbracciano più arti: quella del cinema e della musica».

Di seguito il programma completo:

Venerdì 11 (19-21.30)

Esibizione strumentale della Dott.ssa Valeria Manosperti e i suoi alunni

Proiezione cortometraggi finalisti: Boris Dyozhkin Award (Best Animation Award), Mark Mangini Award (Best Sound Design), Enzo Sciotti Award (Best Poster)

ore 20

Best Student Short Film: Luciano Vincenzoni Award (Best Script), Annuncio vincitori e saluti

Sabato 12 (18.30 - 21.30)

Proiezione cortometraggi finalisti: Lucio Fulci (Best Horror Short Film), Anna Magnani Award (Best Actress), Gian Maria Volonté Award (Best Actor Award)

ore 20

Alessandro Loprieno - fondatore WeShort (netflix dei cortometraggi)

Dott.ssa Luigia Tatiana Porcelli e Dott.ssa Grazia Lacavalla (la maschera dell’attore e la psicologia del colore nel cinema)

Fellini Award (Best director Award)

Annuncio vincitori e saluti

Domenica 13 (18.00 - 21.30)

ore 18

Proiezione cortometraggi finalisti: Fellini Award (Best cinematography), Vittorio De Sica Awards (Best documentary film), Vittorio De Sica Awards (Best short film Award)

Esposizione abiti ed interventi di Anna Lasala, Vincenza DiNoia e Sabrina Musciagna

Ore 19.30

Proiezione “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica (costo € 3 saranno devoluti all’ Ambulatorio popolare di Barletta)

Annuncio vincitori e saluti