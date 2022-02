“A navicule stà vacande”: torna in scena la Compagnia di Attori spontanei di Barletta

Umorismo e vernacolo. Risate e cultura popolare. Divertimento e teatro. A distanza di oltre due anni dal “tutto esaurito” fatto registrare domenica 1° marzo 2020 (quando fu proprio l’ultima rappresentazione a Barletta prima del lockdown), ritorna sulla scena della Multisala Paolillo domenica 24 aprile la commedia in vernacolo “A navicule stà vacande” (La culla è vuota) con la Compagnia degli Attori spontanei: testo del teatro popolare che rimescola tutti questi ingredienti nell’adattamento ai tempi nostri di quel copione in tre atti portato sul palcoscenico del cinema Dilillo nella primavera del 1976 con identico, straripante successo dall’indimenticabile autore e protagonista principale Giggino Cafagna.

Quarantasei anni dopo, si deve alla passione di suo figlio Michele l’aver saldato questo debito di riconoscenza con chi, in un certo modo, ha “inventato” il teatro dialettale barlettano nella seconda metà degli Anni Settanta mettendo a frutto la tradizione ed un certo gusto dell’ironia condito da generose doti di satira paesana.

Una invenzione… spontanea, affidata in principio all’istrionismo dei suoi pionieri (che recitavano a soggetto, come nei tempi del Carro di Tespi, cioè senza copione scritto) e poi man mano cresciuta, evolvendosi in forme creative destinate a tramandarsi per l’esistenza di trascrizioni con tanto di sceneggiatura, battute e quant’altro di utile nella “cassetta degli attrezzi” di chi il teatro non lo fa per mestiere ma per amore e tanto, tanto ma tanto sentimento.

Di copioni, come ha detto pubblicamente quella domenica sera del 1° marzo 2020 nell’ultima rappresentazione prima del lockdown e l’interruzione di tutti gli spettacoli dal vivo Michele Cafagna - due volte figlio (biologico e d’arte) di papà Giggino - al pubblico assiepatosi (oltre trecento spettatori comodamente seduti nelle poltrone rosse della stessa Multisala Paolilo, ne esistono addirittura diciotto: tanti quanti sono le commedie riproponibili in scena e, perché no?, da pubblicare in un volume da destinare al pubblico e così tramandare anche la scrittura del dialetto barlettano spesso soggetto a stravolgimenti poco credibili ma comunque suggestivi nella più genuina espressività.

Circa mezzo secolo dopo, l’eredità di questa singolare esperienza di vita popolare resta affidata ad una (temporaneamente) ristretta cerchia di attori, in una… palestra che Michele Cafagna conduce con tenacia e tantissima passione.

Oggi sono state ufficialmente aperte le prenotazioni per una “rentrée” che naturalmente si prevede carica di tanta energia e voglia di sano spettacolo dal vivo, quando sarà registrata la diciannovesima replica della commedia dal lontano debutto nel 1976 in questo tempo di ripresa e di ritorno ad una normalità dove riconoscersi sulla scena fra una battuta ed una risata può scacciare definitivamente l’emergenza dalla vita di ogni giorno.

