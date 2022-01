"Peachum. Un'opera da tre soldi", Rocco Papaleo in scena al Teatro Curci

Non ha deluso il primo dei tre appuntamenti con "Peachum. Un'opera da tre soldi" che sarà in scena ancora sabato e domenica al Teatro Curci di Barletta.

Uno spettacolo che tocca tantissimi temi universali come l'amore, l'odio, le complicate dinamiche tra padre e figlia, il vero valore dell’amicizia e la decadenza di una società abitata da esseri umani sempre più individualisti, meschini e corruttibili. Un mondo attuale non distante dalla società raccontata da Brecht. Sul palco con Rocco Papaleo e Fausto Paravidino, uno dei drammaturghi contemporanei più rappresentati in Europa.

Una rappresentazione tragica sofferta , ma che spesso è volontariamente scivolata nella leggerezza e nell'ironia. Un marchio di fabbrica tramandato da Brecht secondo cui lo spettatore non deve immedesimarsi nella storia, anzi viene invitato a tenere una distanza critica per riflettere su quello che si vede in scena. Una trasposizione ben orchestrata e curata nei minimi dettagli con le musiche dal vivo, delle chitarre elettriche , i costumi , le luci ed una sceneggiatura molto ben studiata.

Rocco Papaleo interpreta Peachum, una figura del nostro tempo, ossessionato e manovrato dal Dio denaro, e che per esso è disposto a tutto pur di riprendersi la figlia che inizia una storia d amore con il violento malvivente Mickey (Fausto Paravidino). Un nazista accusato di aver tagliato la gola ad un extracomunitario intento a vendere borse vere ma spacciate per false che proprio Peachum gli aveva dato per rifornire la bassa borghesia. Una storia che diventa sempre più ingarbugliata e che porterà Polly, interpretata da una bravissima Romina Colbasso, a vomitare tutto il suo malessere nei confronti del padre. molto toccante la scena in cui Polly ricorda l’amore del padre nel mantenere in equilibrio la bici quando era bambina, e che quella mano che teneva il sellino non serviva ad aiutarla nelle prime pedalate, ma tenerla stretta a sè come fosse una sua proprietà. La piece teatrale messa in scena in un unico atto scorre molto veloce così tra scene truculente e sparatorie, momenti di prosa e momenti musicali, dramma e ironia, ci rendiamo conto che il mondo di Brecht non è poi così lontano dal nostro.