Soundiff Christmas Music Festival, al via al GOS

La Magia del Natale incontra la Magia della Musica: il Soundiff Christmas Music Festival riparte domenica 5 dicembre 2021.

Trepidante attesa per la quarta edizione del Festival natalizio: 4 imperdibili appuntamenti durante i quali Soundiff regalerà agli spettatori musica di altissima qualità, presso l'Auditorium del Laboratorio Urbano GOS di Barletta, in viale Marconi 49, portando il calore degli eventi natalizi anche in periferia.

Si parte domenica 5 dicembre, alle ore 18:30, con ‘Christmas Classic - A La Maniere de… da Corelli a Vivaldi’, le musiche più affascinanti del repertorio classico tradizionale: un appuntamento che parte dal celebre Concerto Fatto per la Notte di Natale di Corelli per poi dedicarsi alle celebri melodie vivaldiane e alla Simple Symphony di Britten.

Il secondo appuntamento, domenica 12 dicembre alle 18:30, vedrà protagonista l’Ensemble Soundiff, composto dai musicisti Lycia Gissi (voce), Riccardo Lorusso (ch.), Riccardo D’Avanzo (pf.) e Giancarlo Tuzio (v.cello) in “Christmas Jazz Songs” e regalerà al pubblico un viaggio tra le più belle canzoni natalizie del repertorio jazz e contemporaneo.

Domenica 19 dicembre alle 18:30, si cambia musica: la Umberto Giarletti & The Small Big Band feat. Soundiff si esibirà in un imperdibile concerto Swing per il “Wonderful Christmas Swing Songs – La Magia del Natale" con i brani più famosi della tradizione Swing. Sul palco le splendide voci di Umberto Giarletti e Federica Maggellino che, con la Small Big Band, saranno pronti a riscaldare a ritmo di musica una fredda domenica di dicembre.

Per la serata conclusiva del Soundiff Christmas Music Festival, mercoledì 22 dicembre alle 19.30, l'Orchestra Giovanile non poteva che proporre al suo affezionato pubblico un grande classico dei concerti natalizi: “A Worldwide Christmas – Concerto di Natale” che vedrà l'Orchestra Soundiff esibirsi in un ricco repertorio di melodie classiche da Saint – Saens a Bartok, con la partecipazione del violoncello Solista di Gabriele Marzella.

Abbonamento a 4 eventi 10€. Biglietto Posto Unico 5€. Info & Prenotazioni al 3247994620. Si accede con Green Pass.