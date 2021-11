"American Landscapes - American in Black and White" con Emanuele Arciuli al Teatro Curci

American Landscapes - American in Black and White è l’affascinante viaggio nella musica americana che ci attende domenica 7 novembre presso il Teatro Curci di Barletta, con porta alle 17.30 e inizio alle 18.30, in occasione della 37ma Stagione dell’Associazione “Cultura e Musica G. Curci”. Di scena, il pianista Emanuele Arciuli, il pianista italiano più importante e affermato a livello internazionale nell’interpretazione della Musica Contemporanea, che si esibisce regolarmente in tutti i più importanti teatri italiani ed europei, dal Teatro della Scala al Petruzzelli. Insieme a lui a varcare il palcoscenico il maestro Nicola Monopoli, astro nascente dell’Elettronica, con dottorato di ricerca al Royal College, Docente di Musica elettronica al Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza e composizioni eseguite in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Australia.

Un programma unico, nel suo genere, che vedrà in scena ben cinque cinque tastiere (un pianoforte, un pianoforte preparato, un clavicembalo, una tastiera elettronica e un toy piano): un vero e proprio itinerario nella musica americana più avvincente, con una tavolozza timbrica sorprendente. Un concerto entusiasmante, che guida il pubblico alla scoperta di musiche belle, immediate e mai scontate, che grande successo ha riscosso al Teatro Carlo Felice di Genova, al Comunale di Pordenone, all’Amiata Piano Festival e al Festival Time Zones.

Si parte con il pianoforte tradizionale, poi ci si sposta al clavicembalo, con un compositore importante e iconico come Lou Harrison, per approdare al suo amico e sodale John Cage, che – prima col pianoforte giocattolo, poi col piano preparato – apre a sonorità inusuali, nuovissime, che proiettano il pianoforte in una dimensione differente, spiazzante.

Si torna al pianoforte, col minimalismo di Glass, poi si esplorano le possibilità del piano elettrico, attraverso effetti sofisticati che si avvalgono dell’apporto di un ingegnere del suono che modifica live i timbri e persino l’intonazione della tastiera. Con Hovhaness si ritorna a un clavicembalo arcano e misterioso, che prepara la conclusione del concerto, con il meraviglioso Winnsboro Cotton Mill Blues di Frederic Rzewski.

Il concerto al Curci sarà preceduto da due incontri concertistici, realizzati in collaborazione con Puglia Sound Plus e il Tpp, per “Puglia Sounds Live”, che Arciuli e Monopoli terranno presso l’Auditorium GOS di Barletta, un’occasione di dialogo con il pubblico e introduzione a questa affascinante musica .

Il primo sarà il 5 novembre, nella formula Family, ed è destinato alle famiglie con bambini.

Il secondo, il 6 novembre, con porta alle 19.30 e inizio alle ore 20,00, unirà all’esecuzione e descrizione di brani per pianoforte ed elettronica di autori americani anche la presentazione dell’ultimo lavoro editoriale del maestro Arciuli, La bellezza della nuova musica (Edizioni Dedalo), una guida per conoscere quello che tanti compositori in ogni parte del pianeta scrivono oggi.

Info tel e prenotazioni 3803454431.