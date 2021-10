Stash e i The Kolors a Barletta, evento #sullabuonastrada nel teatro "Curci"

L'associazione "Rinascita" annuncia la nuova data, a seguito del rinvio operato lo scorso 9 ottobre per maltempo. L'evento #sullabuonastrada si terrà regolarmente sabato 23 ottobre 2021, con inizio alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del teatro "Giuseppe Curci" di Barletta.

L'appuntamento, voluto dall'Amministrazione Comunale uscente Cannito e organizzato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, vuole rappresentare un importante momento di riflessione per i giovani della città e non solo. All’iniziativa è stato invitato per un saluto istituzionale il dott. Francesco Alecci, Prefetto in quiescenza, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Barletta.

Nel corso della serata, presentata da Francesco Zagaria e Angela Cascavilla, interverranno due consulenti di infortunistica stradale e ambientale, il dott. Mariano Zingrillo e la dott.ssa Valentina Scazzeri. Interverrà anche la Polizia Municipale di Barletta impegnata, quotidianamente, nel controllo del territorio e nell'educazione al rispetto delle regole.

Seguirà lo showcase di Stash, da sempre sensibile a tali tematiche, il quale si esibirà con il suo gruppo con i suoi brani più celebri, tra cui il suo ultimo pezzo "Leoni al Sole". Nei giorni scorsi, inoltre, l'importante riconoscimento del "Disco di Platino" grazie al grande successo di "Cabriolet Panorama".

Il noto frontman dei "The Kolors", nell'occasione, incontrerà i ragazzi dell'associazione "Kuka 19" rappresentata da Giancarlo Gianfrancesco, papà di Gianluca, vittima giovanissima della strada nel 2010. Dal 2010 a oggi sono state tante le iniziative promosse dall'associazione per inculcare nei ragazzi della città il rispetto del Codice della Strada e corretti stili di vita.

A chiudere in bellezza la serata saranno le performance della band "Sottosuono" e del DJ e musicista barlettano Papaceccio.

Le porte del teatro saranno aperte a partire dalle ore 20.15 al fine di consentire l’inizio del convegno con puntualità alle ore 21.00 e garantire il rispetto delle norme anti-Covid.

Ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del teatro “Giuseppe Curci” di Barletta a partire da martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il costo del biglietto è di 3,50 euro per ogni ordine di posto numerato. Non saranno validi i tagliandi sul circuito ciaotickets.it acquistati per l’evento annullato lo scorso 9 ottobre.