"Ezio Bosso. Le cose che restano": il film presentato a Venezia

Dopo l’evento Oasis ecco sul grande schermo un nuovo appassionato documentario musicale che entra nel mondo di uno straordinario protagonista scomparso nel 2020 e che ha fatto dell’amore per l’arte la sua ragione di vita.

“Ezio Bosso. Le cose che restano” di Giorgio Verdelli, in programma lunedì 4 e martedì 5 ottobre alla Multisala Paolillo di Barletta (ore 19.30 – 21.45), è stato presentato in anteprima nella sezione Fuori Concorso della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia suscitando applausi e consensi per un personaggio indimenticabile che ha lasciato un segno indelebile nella cultura internazionale.

“La scelta di raccontare l’incredibile vicenda professionale di un artista così originale e appassionato è motivata dalla volontà di ritrovare nelle parole degli intervistati una presenza, non un ricordo” commenta il regista Giorgio Verdelli. Le testimonianze di amici, familiari e collaboratori come Gabriele Salvatores, Silvio Orlando, Paolo Fresu, Ivana Bosso, Enzo De Caro e tanti altri, contribuiscono a tracciare un mosaico accurato della sua figura.

Il film è costruito su suggestioni sonore e sul continuo duetto voce-musica fra i pensieri e le composizioni di Bosso, capace di passare dai Carmina Burana al brano rap. Le sue parole si alternano alla sua seconda voce, la musica.

Un percorso stratificato, un continuo rimando tra immagine e sonoro. Raccontati con leggerezza anche i momenti forti, attraverso l’autoironica ed estenuante lotta di Bosso con la malattia e con gli strumenti che si prefiggeva di dominare, grazie alla sua tecnica portentosa. Un ritratto dell’artista il più possibile autentico, come autentico e unico è stato Ezio Bosso.

Dal regista e dai produttori di “Paolo Conte, Via con me” Il film è la narrazione di una grande storia umana affidata allo stesso Bosso che si svela e ci fa entrare nel suo mondo e nel suo immaginario come in un diario.

Il brano inedito “The Things That Remain” è un ultimo messaggio di Bosso per tutti, perché come lui stesso ha dichiarato: “Ognuno racconterà la propria storia ed io posso solo suggerire la mia”.

Ezio Bosso è stato e sarà sempre una fonte di ispirazione per chiunque vi si avvicini.

Prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film con Rai Cinema, “Ezio Bosso. Le cose che restano” è distribuito nelle sale italiane da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY, MYMovies.it e Rockol.it. Realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.