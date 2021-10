Concorso pianistico "Premio Mauro Paolo Monopoli", gran finale nel Teatro Curci

Grande e inaspettato successo per la Restart Edition del 24.mo Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica "Premio Mauro Paolo Monopoli", organizzato dall’Associazione "Cultura e Musica - G. Curci" di Barletta, in collaborazione e col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Barletta, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Nuovo Imaie e che ha visto lo svolgimento di una prima parte con selezioni on line dal 20 al 23 agosto 2021 e una Semifinale e

Finale in presenza nel Teatro Comunale Curci di Barletta dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

Attesissimo quindi, il gran Finale che si svolgerà , domenica 3 ottobre , con porta alle ore 17,30 e inizio alle ore 18,30, nella spettacolare cornice del Teatro Comunale Curci, che ogni anno, si pregia di ospitare quello che è diventato, con gli anni e con un grandissimo lavoro attento e certosino, l'evento più atteso dell'anno, particolarmente apprezzato dai cultori della bella musica .

.Ancora una volta è stata una prestigiosa Giuria, a selezionare i 30 partecipanti a questa Kermesse Musicale del 24° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica "Premio Mauro Paolo Monopoli", composta da pianisti e musicisti di chiara fama e prestigio internazionale : Susan Shu Cheng Lin (Taiwan), Beihua Jacqueline Tang (Cina), Vlada Vassilieva (Messico –Russia),

Giuseppe Monopoli (Italia), Antonio Di Cristofano (Italia), Luca Dimiccoli (Italia) e Francesco Monopoli (Italia) ..

Una Edizione più complessa e ricca di novità che hanno reso la partecipazione ancora più interessante, a cominciare dal Premio Nuovo IMAIE di 10.000,00 Euro, che permetterà al vincitore di realizzare un tour di concerti in tutt’Italia , e con il Premio “A. Benedetti Michelangeli” - Young Artist Special Concert Prizes- offerto dal m° ing. Luca Dimiccoli, due Borse di Studio di 500 €uro, assegnate ai due più giovani concorrenti che raggiungano almeno la Semifinale, fino all’Incontro formativo su ‘Il diritto d’autore e i diritti connessi per gli artisti interpreti esecutori’ a cura dell’Associazione Cultura e Musica G. Curci, riservato ai partecipanti, che insieme agli sponsors istituzionali quali Buzzi Unicem e Fondazione Megamark hanno suggellato una indimenticabile Edizione del Concorso Pianistico Internazionale dedicato a Mauro Paolo.

Il Concorso, organizzato dall'Associazione Cultura e Musica "G.Curci" in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, del Ministero della Cultura, della Buzzi - Unicem, della Fondazione Megamark e della Regione Puglia con i vari Premi Speciali offerti da sostenitori dell'Associazione, e i numerosi concerti offerti dalla Orchestra Soundiff - Diffrazione Sonore, a Barletta e nella Regione Puglia, per la Stagione Concertistica 2022, è sicuramente il più importante e conosciuto dell’intera Regione, sia per l’ammontare dei premi che per il prestigio delle giurie e per il livello dei concorrenti.

I partecipanti , provenienti da Ucraina, Bielorussia, Slovacchia, Argentina, Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud, Italia, Bolivia, Repubblica Ceca, Turchia, Uzbekistan, Armenia, Polonia, Messico e Giappone, hanno espresso una sensibilità artistica e musicale di altissimo livello e un’ottima qualità tecnico espressiva, rendendo veramente difficile il compito della Giuria .

Alla fine sono stati scelti tre Finalisti tra i 18 semifinalisti selezionati dalla Giuria.

Ad esibirsi saranno quindi tre giovani talenti del pianismo internazionale: il giovanissimo pianista italiano Simone Ciprietti, il pianista coreano Kwon Kisuk e il pianista polacco Mikołaj Andrzej Sikała che si esibiranno come solisti.

A concludere la serata sarà il concerto dell ’Orchestra Soundiff – Diffrazioni Sonore , diretta dal maestro Grazia Bonasia.

La partecipazione al concerto comporta l’osservanza delle disposizioni previste dalle Linee guida e dai Protocolli di igiene e sicurezza anti Covid-19 e il possesso del Green Pass.

Info. 0883.332456 Teatro Curci 380 3454431 Ass. Curci; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci