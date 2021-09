Stagione musicale al Teatro "Curci": si riparte con Eugenio Bennato

“Non ti scordar di me”…poche parole, eco di una promessa che non è stata disattesa. Ritorna, infatti, a grande richiesta la 37ma stagione musicale presso il Teatro Curci di Barletta, l’unica a cadenza regolare in tutta la Bat, con un programma di sette imperdibili eventi che si terranno dal 29 settembre al 14 novembre, a cura dell’associazione “Cultura e Musica G. Curci”, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Barletta, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia – Settore Economia della Cultura. A riempire d’emozione i cuori del pubblico saranno gli spettacoli previsti nella programmazione dell’anno trascorso, non realizzati a causa dell’emergenza sanitaria. Un segno tangibile di ripartenza per la cultura e per l’arte, un vero e proprio “atto di fiducia”, come dichiarato dal direttore artistico dell’associazione, il Maestro Francesco Monopoli: «È un grande e importante sforzo quello che abbiamo compiuto, un atto di fiducia nel futuro, di rispetto del pubblico e di rilancio di tutto il settore dello spettacolo, dagli artisti, ai tecnici, alle maestranze, a tutto l’indotto generate dagli eventi dal vivo».

Un’occasione, dunque, che rappresenta un passepartout per ritornare a vedere i palcoscenici calpestati dai passi dei tantissimi artisti, tecnici e collaboratori costretti ad uno “stop” quasi irreale, determinato dalla lunghissima chiusura dei luoghi dello spettacolo. Saranno le voci, i suoni, le luci e i colori di questi stessi artisti il 29 settembre, nella splendida cornice del Teatro Curci con porta alle 20.15 e inizio alle 21.15, ad affascinare il pubblico, che sta attendendo con impazienza questo nuovo inizio.

“W chi non conta niente”: è questo l’invito che un artista come Eugenio Bennato con la sua Taranta Power Band (Vincenzo Lambiase, chitarra classica ed elettrica; Sonia Totaro, danza e voce; Francesca Del Duca, batteria, percussioni e voce e Stefano Simonetta, basso, chitarra acustica e voce) fa a tutti quelli che si sentono soli, a chi si sente diverso, un invito a reagire a tutto quello che ci sta intorno e che in questo momento ha messo i freni alla nostra fantasia. In occasione del ventennale della fondazione del movimento “Taranta Power”, insieme ai grandi maestri della musica popolare mediterranea, il cantautore porterà in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera e i nuovi lavori ispirati alle tematiche dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee, in segno di inclusione, sincretismo e fratellanza, di cui la sua voce è sempre stata un collante. L’ingresso in teatro è esclusivamente riservato ai possessori di un abbonamento alla passata stagione musicale o di titoli d’ingresso (solo per questa data), in attesa di nuove disposizioni nella giornata del 1° ottobre che potrebbero sancire un ampliamento (e conseguente riorganizzazione) dei posti nei luoghi di spettacolo.