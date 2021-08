"Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle", una serata con i Cinematti

Hanno raggiunto quota centomila iscritti i Cinematti, un gruppo di appassionati di cinema di ogni epoca e di ogni genere che quotidianamente si incontrano sulla pagina Facebook per scambiarsi consigli, pensieri e opinioni sulla settima arte.

Per festeggiare l’importante traguardo la rassegna “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” dedica una serata ai Cinematti. Appuntamento al Lido I Ribelli di Barletta martedì 17 agosto alle ore 19.30 con Nicola Di Monte fondatore del gruppo e il regista Giacomo Bartocci che ha diretto il film “Cinematti – Una storia folle”. Conversazione affidata al regista Daniele Cascella, introduce la giornalista Floriana Tolve.

“La caratteristica principale e la forte connotazione dei Cinematti è l’andare oltre il virtuale” dice Nicola Di Monte, cassiere di cinema e blogger de IlFattoQuotidiano.it che nel 2009 decide di creare il gruppo Facebook per abbattere le distanze del web, le barriere di spazio e tempo e formare una community viva e coesa. Nel corso del decennio sono state numerosissime le riunioni live del gruppo in tutta Italia, con feste, serate a tema, aperitivi cinematografici che hanno favorito l’amicizia e la condivisione.

E ora la più grande community on line di cinefili arriva sul grande schermo con “Cinematti – Una storia folle”, film diretto da Giacomo Bartocci che vanta una straordinaria esperienza professionale avendo collaborato con registi del calibro di Sorrentino, Giordana, Sollima, Bellocchio. Bertocci si è specializzato in produzioni pur mantenendo una propria attività creativa con cortometraggi, videoclip e webseries.

“Insieme al produttore Lamberto Mongiorgi abbiamo unito le forze e le idee per costruire questo progetto” afferma Nicola Di Monte.

“Il documentario – evidenzia Giacomo Bartocci - propone una interessante analisi sociologica, quella delle relazioni online, alle quali nessuno ormai è più estraneo. E lo fa con un tocco leggero, di commedia, che può essere gradito a tutti.”

Il film “Cinematti – Una storia folle” sarà proiettato alle ore 20.45.

A seguire alle ore 22.15 il film “The Father Nulla è come sembra” di Florian Zeller.

Gli eventi letterari del cartellone “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” sono gratuiti. La rassegna a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it. In difetto per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si informa il pubblico che, in ottemperanza al decreto del 22.07.2021, per accedere all’arena è necessario essere in possesso della certificazione “Green Pass” ovvero dell’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.