"Si va in scena", cambia il programma degli eventi estivi a Barletta

Cambiamento di programma del cartellone delle attività culturali estive di “Si va in scena” organizzato dall’Amministrazione comunale. Cambiamento “forzato” a causa del mancato riscontro alle richieste degli uffici comunali a completare l’iter burocratico-contrattuale da parte della società che si è qualificata al primo posto dell’avviso pubblico per l’acquisizione di progetti per la concessione ad uso gratuito dello spazio interno del fossato del Castello. Non essendo stato possibile procedere alla prevista trattativa diretta per l’assenza di risposte da parte del fornitore si è proceduto alla consequenziale esclusione dalla procedura di affidamento relativa all’organizzazione degli spettacoli nel fossato. Sollecitate dagli uffici comunali le società classificatesi al secondo e terzo posto hanno comunicato l’indisponibilità a confermare la realizzazione del programma presentato in sede di partecipazione all’avviso pubblico.

L’Amministrazione si è immediatamente attivata e ha, pertanto deciso, di coinvolgere le realtà che hanno ottenuto il punteggio minimo di 70 per essere ammesse alla graduatoria di merito del programma “Si va in scena” che risultano essere otto.

Durante un incontro tenuto tra l’assessore al turismo Oronzo Cilli e gli organizzatori degli otto progetti sono state acquisite le disponibilità a realizzare le attività ricreativo-culturali che saranno immediatamente inserite nel programma degli eventi estivi.

“Credo sia giusto finanziare” aggiunge l’assessore Cilli, “quei progetti che seppur risultati idonei alla selezione, non avevano ricevuto un sostegno nella prima fase e che potranno arricchire il programma dell’estate. Spiace constatare, dopo diversi solleciti, la mancata risposta agli uffici, di chi aveva partecipato al bando pubblico con ben 3 spettacoli di richiamo, ottenendo l’uso gratuito del fossato, uno dei più prestigiosi e affascinanti contenitore dello spettacolo dal vivo, e un contributo pari a 50 mila euro.

Quest’anno” conclude Cilli “anche se con meno risorse di quelle previste lo scorso anno, abbiamo condiviso la richiesta di supportare ancora una volta le realtà locali e siamo convinti che in questo momento storico sia stata la strada giusta.”

I NUOVI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DI “SI VA IN SCENA”

26 agosto 2021

“UN’ODISSEA… INFINITA” con Enzo Decaro

Spettacolo teatrale

Ore 21,00 Piazza d’armi Castello e luogo

A pagamento

A cura di Ergo sum produzioni srl

6 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio di capoeira con Luigi Gatto

Ore 20.30. Parco dell’Umanità

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject in collaborazione con Seja Semente do Jogo di Angola

7 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio di parkur con Shino Calefato

Ore 18. Parco dell’Umanità

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject in collaborazione con Activia ssdarl

8 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio “Il teatro delle parole belle” con Sara Bizzoca e Luciana Rutigliano

Ore 18. Parco dell’Umanità

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject

9/10 settembre 2021

“UN, DUE, TRE, STELLA”

Attività per bambini, tornei di giochi della tradizione e sport

Ore 16-18. Oratorio San Filippo (Settefrati)

Ingresso libero

A cura di EOS Media Group

10 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio di hip hop con Michele Pio

Ore 18. Parco dell’Umanità

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject in collaborazione con Scarpette Rosse

11 settembre 2021

“LA LEGGENDA DIMENTICATA”

Lezione gioco e spettacolo teatrale per bambini

Ore 17.30. Villa Bonelli

Ingresso libero su prenotazione al numero 3403310937

A cura di Teatro Fantàsia

13 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio di hip hop con Michele Pio

Ore 18. Parco dell’Umanità

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject in collaborazione con Scarpette Rosse

13 settembre 2021

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

Spettacolo teatrale

Ore 20.30. Via asilo infantile (presso Mensa Caritas di via Cialdini 62)

Ingresso libero con prenotazione Segreteria Caritas 340 4884089 / 0883 572557

A cura di Christian Di Domenico in collaborazione con la Caritas di Barletta

13/14 settembre 2021

“UN, DUE, TRE, STELLA”

Attività per bambini, tornei di giochi della tradizione e sport

Ore 16-18. Oratorio Parco dell’Umanità (Borgovilla – Patalini)

Ingresso libero

A cura di EOS Media Group

14 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio di capoeira con Luigi Gatto

Ore 20.30. Parco dell’Umanità

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject in collaborazione con Seja Semente do Jogo di Angola.

15 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Laboratorio “Il teatro delle parole belle” con Sara Bizzoca e Luciana Rutigliano

Ore 18. Villa Bonelli

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject

16 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Performance di danza e live musica “Seven Mantras”. Coreografia di Giorgia Maddamma Danza : Sara Bizzoca

Ore 20.30. Chiesa di Sant’Antonio

Ingresso a pagamento

A cura dell’associazione Koreproject in collaborazione con Springtime Jazz Festival

16/17 settembre 2021

“UN, DUE, TRE, STELLA”

Attività per bambini, tornei di giochi della tradizione e sport

Ore 16-18. Oratorio Santa Lucia / Giardini del Castello

Ingresso libero

A cura di EOS Media Group

17 settembre 2021

FESTIVAL MOVIMENTO URBANO

Performance “SpazIO” di Marianna Diroma, con Rosa Dicuonzo, Marianna Diroma e Camilla Gandolfo

Performance “Madein the city first part” di e con Loredana Gargano

Ore 20. Anfiteatro giardini del Castello

Ingresso libero su prenotazione al numero 3287614148

A cura dell’associazione Koreproject

21 settembre 2021

“UN, DUE, TRE, STELLA”

Attività per bambini, tornei di giochi della tradizione e sport

Ore 20. Evento finale con Mone Monè e premiazioni. Spazio antistante il rivellino del Castello.

Ingresso libero

A cura di EOS Media Group

22 settembre 2021

OUT OF BOUNDS FILM FESTIVAL

Festival del film breve d’autore

Ore 20. Palazzo Della Marra

Ingresso libero

A cura dell’Associazione Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese

30 settembre 2021

VOCI VISIBILI

Performance di danza

Ore 20,00/ 21,00/22,00 Palazzo Della Marra

Ingresso a pagamento comprensivo di consumazione gastronomica per prenotazioni 3275458920

A cura dell’Ass Menhir in collaborazione con “Azioni in danza summer edition”.