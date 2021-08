"Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle", Elvira Manco presenta "Magnificat"

“Magnificat” è il nuovo libro di Elvira Manco. La scrittrice andriese, particolarmente sensibile e incline alle indagini interiori e alle ricerche spirituali, nel suo ultimo romanzo, edito da Amarganta, mette a nudo emozioni e sentimenti toccando il lettore nel profondo, accendendo una nuova luce di consapevolezza su argomenti delicati e dolorosi.

“Magnificat” sarà presentato nel corso del settimo appuntamento di “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle” in programma giovedì 5 agosto alle ore 19.30 al lido i Ribelli sul lungomare Pietro Mennea di Barletta. Dialogherà con l’autrice il poeta Paolo Polvani.

“La poesia e il teatro mi hanno conquistata sin da ragazza e, tuttora, sono la mia passione – afferma Elvira Manco – Mi appassionano anche la psicologia, i viaggi misteriosi, incredibili, all’interno di sé, un tipo di ricerca che, sicuramente, si evince dalla mia scrittura. In questi ultimi anni ho avuto la grande fortuna di poter coniugare queste passioni in un unico percorso che è diventato il mio itinerario spirituale”.

Nel romanzo “Magnificat” l’autrice tratteggia il ritratto vivido di Emma, Sara e Didina intrecciandone il destino in un momento particolare della loro esistenza. Con maestria la scrittrice alterna le voci delle protagoniste che oscillano tra il presente e il passato sul filo conduttore rappresentato dalla parabola di Emma, dalle sue esperienze personali. I dilemmi, i tentativi, le ansie, la paura della solitudine e, più oscura e minacciosa, la paura della morte, sono i temi portanti dell’intera vicenda. Ma la paura più grande che emerge dalle nebbie dell’inconscio, è quella del senso e del valore di ciascuna esistenza. Il tema dell’accompagnamento alla morte, dell’eutanasia, dei moti segreti e inconfessabili dell’anima, ma in definitiva della ricerca della bellezza, in tutte le sue forme, persino quelle più dolorose lasciano un segno al lettore, esplorando universi interiori spesso sconosciuti.

“È di questo oltre che si ha bisogno – afferma Elena Manco – di questa trasformazione del malessere proprio e collettivo; e in questo senso l’arte, la scrittura, la poesia, diventano elementi alchemici e trasmutano materia”.

Dopo l’incontro con Elvira Manco seguirà alle ore 21.00 la proiezione del film “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante.

La rassegna Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta, con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Gli incontri letterari sono gratuiti. Per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.