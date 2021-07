"Il cinema tra Sabbia e Stelle", ospite il regista Nico Cirasola

“Il Cinema tra Sabbia e Stelle” dedica una serata a Nico Cirasola. Lunedì 26 luglio alle ore 19.30 il regista pugliese incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo film “Focaccia Blues” del 2009, premiato lo stesso anno con una Menzione Speciale ai Nastri d’Argento, un Ciak d’Oro e con il Globo d’Oro nella categoria “Film da non dimenticare”.

Focaccia Blues ha girato i festival di tutto il mondo ottenendo il consenso dei giornalisti della Stampa Estera. L’opera di Nico Cirasola, prodotta da Alessandro Contessa, con Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Luca Cirasola, Renzo Arbore, Lino Banfi, Michele Placido, Nichi Vendola, Onofrio Pepe, narra una vicenda realmente accaduta in Puglia nel 2002: la vera storia di una piccola focacceria che valorizzando la tradizione dei prodotti tipici sconfisse un Mc Donald’s aperto nella città di Altamura. La vittoria della genuinità, della qualità, delle prelibatezze di “casa nostra”, della simpatia, sulla standardizzazione e massificazione dei gusti e del business forestiero.

Focaccia Blues diviene così nel tempo la bandiera del Made in Italy, Davide contro Golia, la rivalsa della focaccia e del pane contro l’hamburger, il tutto con la caratteristica genialità di Nico Cirasola.

Bizzarria, originalità, realismo stravagante caratterizzano il cinema di Cirasola. Definito “regista tuttofare”, apprezzato per il suo lato filosofico, poetico e suggestivo, asciutto nella narrazione e fedele all’anticonformismo, appare spesso estroso, strampalato ma sempre particolarmente originale.

Nato a Gravina in Puglia il 29 maggio 1951 Nico Cirasola debutta come regista, sceneggiatore e attore accanto a Renzo Arbore in “Odore di pioggia” (1989), poi si dirige e recita in “Corsica” (1992) e “Da Do Da” (1994). Portiere d’albergo nel film “Un altro giorno ancora” (1995) e cameriere in “L’estate di Bobby Charlton” (1995), è l’interprete de “Il mio nome è Nico Cirasola” divertente ritratto di se stesso diretto da Giovanni Piperno nel 1998. Successivamente torna alla regia con “Albania blues” (2000), “Bell’Epoker” (2003), “Focaccia Blues” (2009), “Rudy Valentino” (2018).

Cirasola è molto affezionato al pubblico della Multisala Paolillo, più volte ha presentato i suoi film riscuotendo applausi e consensi.

Lunedì 26 luglio dialogherà con Nico Cirasola il regista Daniele Cascella.

La rassegna Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo è in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta, con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Gli incontri cinematografici sono gratuiti.

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.