"Il Cinema tra Sabbia e Stelle" torna dal 20 luglio

Riecco “Il Cinema tra Sabbia e Stelle” a cura della Multisala Paolillo. Riecco l’atmosfera magica del maxi schermo al Lido I Ribelli, sulla Litoranea di Ponente Pietro Mennea. Riecco la preziosa collaborazione con l’Associazione lI Presidio del Libro di Barletta. Uno sforzo sinergico e un ottimo spirito di squadra (Direzione Artistica a cura di Titti Dambra e Daniele Cascella) per una rassegna di qualità che taglia il traguardo della seconda edizione.

Meravigliosa l’emozione di assistere alle proiezioni di film d’autore in una cornice unica, a ridosso della battigia e direttamente sulla sabbia per cogliere l’essenza del cinema nell’immediata successione del naturale e fantastico spettacolo del calare del sole sul mare che incontra il promontorio del Gargano, negli indimenticabili tramonti che la Litoranea di Ponente generosamente concede alla città di Barletta.

Dopo il grande successo della passata stagione “Il Cinema tra Sabbia e Stelle” ritorna martedì 20 luglio con “Comedians” di Gabriele Salvatores.

UN PROGRAMMA DI OLTRE 40 FILM

Un cartellone variegato che raccoglie le tematiche più disparate, racchiude il cinema di ieri e di oggi, non trascura alcuna fascia d’età strizzando l’occhio alla valorizzazione e ai talenti del nostro territorio (registi e attori), senza tralasciare film e protagonisti “mitici, storici, indiscussi, intramontabili”.

“IL CINEMA TRA SABBIA E STELLE” SEZIONI E AREE TEMATICHE

*Programmazione film d’essai che hanno avuto maggiori riconoscimenti nella passata stagione cinematografica: Comedians, Il cattivo poeta, Padrenostro, I predatori, Nomadland, Non odiare, Cosa sarà, Le sorelle Macaluso, Miss Marx, The Father – Nulla è come sembra, Picciridda, Paolo Conte, Via con me, Il grande passo, Lacci, School of mafia, etc ..

*Programmazione film animazione per ragazzi: Dreambuildiers, Trash, Onward, Mister Link, Balto e Togo e proiezione in lingua originale per Alladin e Pets in collaborazione con Helen Doron English di Barletta.

*Retrospettive: Cafè Express di Nanny Loi per ricordare il centenario della nascita di Nino Manfredi; Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo per i 70 anni di carriera del regista; l’universo femminile con Vacanze Romane di William Wyler, Caccia al ladro di Alfred Hitchcock, Frida di Julie Taymor, Mamma Mia di Phyllida Lloyd; il talento e la grandezza di Lina Wertmuller con Mimì Metallurgico ferito nell’onore e Pasqualino Settebellezze; altri capolavori inseriti nella sezione retrospettive come Hair di Milos Forman e Profondo Rosso di Dario Argento.

“CINEMA E LIBRI TRA SABBIA E STELLE” INCONTRI CINEMATOGRAFICI E LETTERARI

Nel contesto della seconda edizione della rassegna “Il Cinema tra Sabbia e Stelle” ritornano gli eventi con autori, scrittori, registi e attori. Incontri gratuiti inseriti nella parentesi denominata “Cinema e Libri tra Sabbia e Stelle”, a cura di Cinema 80 – Multisala Paolillo (Direzione Artistica Titti Dambra e Daniele Cascella) in collaborazione con l’Associazione Il Presidio del Libro di Barletta (Ester Alfarano) e con il patrocinio del Comune nell’ambito del programma dell’estate barlettana “Si va in scena”.

Programma incontri cinematografici ad ingresso libero – a seguire proiezione film come da rassegna

*Lunedì 25 luglio ore 19.30 incontro con il regista pugliese Nico Cirasola. Ore 21.00 film “Focaccia Blues” di Nico Cirasola.

*Giovedì 29 luglio ore 19.30 presentazione film “School of mafia” intervengono il regista Alessandro Pondi, l’attore barlettano Michele Ragno e Monica Vallerini. Ore 21.00 film “School of mafia”.

*Lunedì 2 agosto ore 19.30 incontro dibattito con il Prof. Ugo Villani sul tema “Emigrazioni ed ingiustizie”. Ore 21.00 film “Sacco e Vanzetti” di Giuliano Montaldo.

*Lunedì 9 agosto ore 19.30 presentazione film “Rosa Pietra Stella” di Marcello Sonnino. Interviene l’attrice Ivana Lotito. Ore 21.00 film Rosa Pietra Stella.

*Martedì 17 agosto ore 19.30 una serata con “Cinematti” Nicola Dimonte e Giacomo Bartocci. Ore 21.00 “Cinematti – Una storia folle.

*Lunedì 23 agosto ore 19.30 Il cinema di Lina Wertmuller. Gino Damato presenta “Mimì metallurgico ferito nell’onore” ore 21.00 film “Mimì metallurgico ferito nell’onore”.

Programma incontri letterari ad ingresso libero – a seguire proiezione film come da rassegna

*Giovedì 22 luglio ore 19.30 Reading musicale “Gaber – ltalia del Signor G” con Fulvio Frezza e Domenico Mezzina. Ore 21.00 film “Romanzo di una strage” di Marco Tullio Giordana.

*Martedì 27 luglio ore 19.30 presentazione libro “Ti mangio il cuore” di Foschini e Bonini. Interviene Giuliano Foschini. Ore 21.00 film “La posta in gioco” di Salvatore Nasca.

*Mercoledì 28 luglio ore 19.30 presentazione libro “Con le chiavi in tasca” di Francesco Loseto. Interviene l’autore. Ore 21.00 film “Il mercante di Venezia” di Michael Radford.

*Giovedì 5 agosto ore 19.30 incontro con Elvira Manco autrice di “Magnificat”. Ore 21.00 “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante.

*Giovedì 12 agosto ore 19.30 incontro con Carmine Di Paola autore di “Io, un avvocato”. Ore 21.00 “Il diritto di opporsi” di Destin Cretton.

*Lunedì 16 agosto ore 19.30 presentazione libro “C’era una volta Sergio Leone” e proiezione cortometraggio “C’era una volta il Covid” di Giuseppe Arcieri. Ore 21.00 “Dopo il matrimonio” di Bart Freundlich

*Mercoledì 18 agosto ore 19.30 incontro con Bianca Sorrentino autrice “Pensare come Ulisse”. Ore 21.00 “Ulisse” di Mario Camerini.

*Lunedì 30 agosto ore 19.30 incontro con Maria Luigia Troiano autrice con Ivano Talamo di “Syrena Diserti”. Ore 21.00 Big Fish di Burton.

Precisazioni organizzative

Si richiede prenotazione ovvero acquisto on line per le proiezioni a pagamento sul sito: www.cinemapaolillo.it In difetto, per prescrizione Covid-19, all’ingresso sarà necessario lasciare nominativo e recapito telefonico.