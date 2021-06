Musica d’Estate al GOS, a Barletta i Rione Junno

Prosegue con grande successo Musica d’Estate al GOS, con un altro grande spettacolo musicale realizzato nell’ambito della “Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 - REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro” e organizzato da Soundiff – Diffrazioni Sonore presso l’Auditorium del GOS a Barletta, per promuovere i giovani musicisti del territorio e diffondere la musica dal vivo e popolare.

A calcare questa volta l'ambito palcoscenico del GOS di Barletta sarà sabato 3 luglio e, in replica, domenica 4 luglio, il famosissimo gruppo internazionale dei Rione Junno (Federico Scarabino - Voce e Chitarre, Biagio Pio De Nittis - Voce e Chitarra Battente - Luca D’Apolito Voce, Basso e Loopstation e Raffaele Niro - Voce e Performer). I Rione Junno sono una realtà vivissima della musica popolare pugliese ed italiana e nei loro 20 anni di carriera artistica hanno tenuto concerti in tutta Italia e nel mondo: dal Canada, alla Tunisia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Belgio, Albania, oltre ad aver preso parte ai festival italiani più importanti: ‘Notte della Taranta’ (2013 e 2009 come vincitori del premio ‘Note per la Notte’); ‘Kaulonia Festival’ (2009 e 2015); ‘Carpino Folk Festival’ (2012); ‘Pisa Festival’ (2006, 2009 e 2010); ‘Sila Festival’ (2009); ‘M.E.I. Meeting Etichette Indipendenti’ a Faenza (2009); ‘Bolzano Danz’ (2013); ‘Sconfinart Festival’ a Suzzara (Mantova) (2013); ‘Zazà – Radio Rai 3’ (2014); ‘Trance Continental Express’ (Spoleto) (2017), ‘La luna e i calanchi’ (Aliano) (2018 e 2019), ‘Taranta Power Festival ventennale’, Piazza del Plebiscito a Napoli (2018), ‘Mònde Festival del cinema e dei cammini’ (2018), ‘1° Maggio’ in piazza Dante a Napoli (2019), ‘Folkbooks’ in (2019), ‘Le strade della fiaba’ (2020).

Le produzioni discografiche più famose dei Rione Junno annoverano TARANT BEAT PROJECT (2008), TARANT BEAT LIVE (2010), TERRA DI NESSUNO (2012) e PANE (2019). E proprio da Pane prende spunto lo spettacolo in scena il 3 e 4 luglio ‘Il Pane della Puglia’. Il Pane della Puglia è uno spettacolo musicale tratto dal poemetto di Umberto Fraccacreta, uno dei più importanti poeti italiani del ‘900, il cui nome è stato incluso nel Dizionario Biografico della Treccani. Tra le sue opere più note vi è il poema ‘Il Pane’, celebrazione dell'epopea che ha cambiato il volto del Tavoliere, nelle Puglie. Il pane, in origine fatto in casa, la cui dedizione alla preparazione ne indica l’importanza per l’intera umanità, rappresenta la memoria storica della Puglia. I Rione Junno, riconosciuta realtà della musica etnica italiana da oltre 20 anni, hanno messo in scena uno spettacolo che rende omaggio alla Puglia intera, narrando in musica, parole ed atmosfere, uno dei suoi prodotti più rappresentativi e conosciuti, il pane. Uno spettacolo che è un omaggio alla cultura della nostra terra, la Puglia, un omaggio al più rappresentativo dei suoi prodotti, ma allo stesso tempo è la più grande delle metafore umane e un ponte tra culture e uomini di ogni epoca e di ogni origine.

Biglietto posto unico 2 euro. Porta ore 19, inizio ore 19.30. Info e prenotazioni al 3247994620. Direzione Artistica M° Maria Rita Lamonaca.

A cura di Valentina Cicchelli – Ufficio Stampa Soundiff