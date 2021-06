"School of Mafia", nel cast del film con Nino Frassica l'attore barlettano Michele Ragno

Forse non tutti sanno che nel cast del film “School of mafia” di Alessandro Pondi in sala dal prossimo 24 giugno c’è un attore barlettano di belle speranze. Il suo nome? Michele Ragno, nozze d’argento con la vita, ma soprattutto un talento da seguire nel prosieguo della sua carriera artistica. Un cammino già iniziato da tempo con la determinazione, la professionalità e la giusta umiltà, ben salde alla saggia ambizione e a quel velo di timidezza che ancora fa capolino, guardando il volto pulito e da bravo ragazzo di Michele Ragno. Padre carpentiere, madre casalinga, Michele si avvicina al teatro alle scuole elementari. Un incontro casuale, ma proficuo, che scuote il suo animo, il suo cuore e la sua mente. Il teatro lo aiuta a superare la sua timidezza e a sognare un futuro in continuo divenire.

Dopo il liceo linguistico frequentato a Margherita di Savoia, Michele Ragno si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” diplomandosi nel 2017 con il saggio Baccanti, diretto da Emma Dante; si forma principalmente con Lorenzo Salveti, Massimiliano Civica, Thomas Ostermeir e Declan Donnellan. Nello stesso anno collabora con la Compagnia dell’Accademia lavorando negli spettacoli Hamletmachine con la regia di Robert Wilson, Le Baccanti con la regia di Emma Dante e Un ricordo d’inverno, regia di Lorenzo Collalti. Nel 2016 vince il premio “Miglior attore emergente” nel Roma Fringe Festival per lo spettacolo “La fanciulla con la cesta di frutta” di Francesco Colombo. Nel 2018 è nel cast di Jeanne d’Arc au Bucher, diretto da Benoit Jacquot, con Marion Cotillard. Lavora nelle serie tv The Miracle - regia di Niccolò Ammaniti e 1994 - regia di G. Gagliardi e C. Noce e nel film La stagione della caccia diretto da Roan Johnson. Nel 2019 vince il premio “Miglior attore Teatro Lazio” nella rassegna InDivenire condotta da Giampiero Cicciò e il premio nazionale “Giovani realtà del Teatro” (Accademia “Nico Pepe” - Udine) per il monologo Edip* di M. L. Maricchiolo, di cui cura la regia. Nel 2020 debutta al cinema nel film School of mafia con la regia di Alessandro Pondi. Nel 2021 partecipa alla serie tv Esterno Notte diretta da Marco Bellocchio e collabora con la Compagnia belga Ontroerend Goed nello spettacolo interattivo TM TM, versione italiana.

Tanto humor nero in “School of mafia” in programma da giovedì 24 giugno alla Multisala Paolillo. Una commedia girata anche in Puglia. Alessandro Pondi dopo la regia di “Chi m’ha visto”, con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, è tornato nella nostra regione per alcune sequenze del suo nuovo film. Accanto ai veterani Nino Frassica, Paolo Calabresi, Tony Sperandeo, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi ecco un trio di interessanti giovani e talentuosi attori come Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi e Michele Ragno. I tre interpretano rispettivamente Nick Di Maggio, Joe Cavallo e Tony Masseria, ragazzi newyorkesi con un progetto di vita, ma ahimè figli di tre boss mafiosi decisi più che mai a farli diventare gli eredi dei loro affari. Così i ragazzi vengono rapiti e portati in Sicilia alla scuola di Don Turi ‘u Appicciaturi (Frassica), il temuto Padrino che dovrà istruire gli allievi.

In “School of mafia” si ride di mafia ma con intelligenza, con costrutto, come sa ben fare Alessandro Pondi che il pubblico barlettano della Multisala Paolillo ricorda con affetto nell’incontro tenutosi il 27 ottobre del 2017 in compagnia di Giuseppe Fiorello, con la partecipazione degli alunni del Liceo Scientifico Cafiero impegnati nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro. In quella circostanza il regista apprezzò la presenza degli studenti in sala esprimendo l’importanza delle nuove leve nella realtà cinematografica.

Il barlettano Michele Ragno rappresenta una eccellenza nel panorama artistico italiano e internazionale della nuova generazione di attori. Il suo debutto sul grande schermo nel film “School of mafia” di Alessandro Pondi incuriosisce la sua Barletta e l’intera Puglia.

Vedere per credere! E allora … Tutti a cinema!