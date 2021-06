“Le strade della Fiaba. Canzoniere”, ultimo appuntamento con Musica d'Estate al GOS

Si avvia verso la conclusione Musica d’Estate al GOS, la rassegna musicale di 6 eventi realizzati nell’ambito della “Programmazione Circuito dei luoghi Puglia Sounds 2020/2021 - REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro” e organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore che, nonostante il lungo periodo di chiusura, si è subito messa in moto per dare al pubblico la possibilità di tornare a riascoltare musica dal vivo.

Sabato 12 giugno sul palco del GOS, nel penultimo appuntamento della rassegna, si è esibito il Duo Octo Cordae, nato dalla collaborazione ultraquinquennale di due violinisti di alto profilo professionale quali Domenico Masiello e Eliana De Candia.

Il concerto A Musical Journey è stato un viaggio musicale di nome e di fatto. I due artisti, eseguendo anche brani tratti dal loro ultimo disco “Insinkro”, hanno infatti suonato toccando le note più acute e quelle più calde, e mentre le dita pizzicavano le corde del violino, hanno brillantemente dimostrato come questo strumento e chi lo suona, non possa semplicemente essere catalogato come appartenente al mondo della musica classica. La musica suonata ha trasceso epoche e confini, passando agilmente dal repertorio più classico a quello più moderno, strizzando l'occhio alla musica tradizionale irlandese o a quella klezmer e toccando anche note appartenenti allo swing e al tango.

E tra gli applausi del pubblico, entusiasta per l'esibizione del Duo Octo Cordae, la rassegna si avvia alla conclusione con l' ultimo appuntamento in programma sabato 19 giugno “Le strade della Fiaba. Canzoniere”, con la voce narrante di Raffaele Niro, e l’ accompagnamento musicale di Federico Scarabino e Biagio De Nittis, due versatili musicisti, esperti in musica popolare d’autore.

Raffaele Niro è un poeta prestato al teatro. Ha pubblicato con le più grandi case editrici italiane, ed è stato tradotto in Austria, Cile, Messico, Nicaragua e Spagna. Ha studiato in diverse università italiane. È considerato uno dei poeti pugliesi più importanti del ‘900. È uno degli autori del fortunato libro INCHIOSTRO DI PUGLIA. Videopoeta e documentarista, ha scritto e portato in scena diversi spettacoli musicali.

Questo trio offrirà al pubblico uno spettacolo di cultura orale-popolare e di incantati paesaggi che attraverso le fiabe ripercorrerà una strada glocale fatta di identità e differenze: perché tutti i popoli hanno viaggiato, ospitato e sono stati ospitati ed insieme ad essi anche le loro tradizioni e le loro storie, che in questo cammino universale si sono contaminate fino ad essere quello che sono oggi. Una metafora della vicenda umana e della sua formazione.

Biglietto posto unico 2 euro. Info e prenotazioni al 3247994620.

A cura di Valentina Cicchelli – Ufficio Stampa Soundiff