"Alex Kennon live from Barletta Castle", evento musicale in streaming

"Alex Kennon live from Barletta Castle" è il live streaming di Alex Kennon in programma dalle ore 20 di oggi, 3 giugno, dal Castello di Barletta. Sarà possibile seguire l'evento sui canali facebook/youtube di Mixmag e Alex Kennon, che ne propagheranno l'eco mediatica a livello mondiale svelando, simultaneamente, l’incantevole fascino della maestosa fortezza.

Alex Kennon, all'anagrafe Alessandro Montatore, è originario di Barletta, dove ha vissuto sino al suo trasferimento in Spagna, a Ibiza, avvenuto circa dieci anni fa. A questa scelta deve l'affermazione nel campo della musica elettronica. Il giovane artista, infatti, ha conosciuto in terra iberica un perentorio e lusinghiero successo esprimendo il proprio talento poi riverberato da scenari internazionali, affiancando Dj e produttori della scena house e techno, tra cui Carl Cox, Solomun, Kolsch, Marco Carola e Luciano. Al suo attivo vanta produzioni originali e collaborazioni di altissimo prestigio: valgano come esempio la sinergia con Pete Tong, leggendario esponente della famosa emittente BBC1 e quella con Joris Voorn, conseguendo ottimi risultati nelle classifiche mondiali. Alex Kennon nel 2018 si è aggiudicato il premio internazionale "Dj Awards" come artista rivelazione.

Per l'assessore comunale al Turismo, Oronzo Cilli <<Il live streaming di giovedì è una significativa opportunità che l'Amministrazione comunale ha scelto di promuovere per dare impulso all'attualità musicale in un’invidiabile cornice storico/culturale. Lo spettacolo online è aperto all'interesse degli appassionati del genere come alla curiosità di chi vuole avvicinarsi alle nuove tendenze. Soprattutto "Alex Kennon Live from Barletta Castle" si candida a formidabile veicolo di promozione per Barletta, accreditato palcoscenico di una performance multimediale dall'eccellente profilo qualitativo che il pubblico potrà apprezzare su molteplici circuiti di respiro universale. Infine, perché no, l'appuntamento del 3 giugno è anche il meritato omaggio a un concittadino che ha saputo misurarsi con la realtà delle personali ambizioni e dimostrare il proprio valore professionale, del quale dobbiamo essere tutti sinceramente orgogliosi>>.