"Cuochi d'Italia 2021" con lo chef Borghese, in gara per la Puglia il barlettano Max Calabrese

A "Cuochi d'Italia 2021" Barletta presente! In rappresentanza della Puglia, infatti, nel noto format tv con Alessandro Borghese e i giudici stellati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, in gara in qualità di "Street Chef" scende in campo il barlettano Max Calabrese. La puntata con la sua partecipazione andrà in onda martedì 12 gennaio su TV8 alle ore 19:30.

"Mi sono proposto in qualità di "Street Chef" e non di Chef professionale poiché non mi ritengo tale", ci racconta Max. "Con il nostro Food Truck denominato "Apulia Street Food - La vera cucina Pugliese" dal 2015 viaggiamo in tutta Italia per portare la cucina locale fatta di specialità pugliesi nelle migliori piazze. Nel 2019 il nostro Food Truck si è classificato al 3° posto in un concorso nazionale che premiava il Miglior Food Truck D'Italia. Le nostre specialità sono panino con il polpo, bombette pugliesi, straccetti di cavallo, orecchiette con cime di rapa, ragu di polpo e tanto altro della nostra tradizione".

La partecipazione a Cuochi d'Italia è nata come un gioco: "Avevo intuito che nel programma giunto alla 13ma edizione c'era voglia di novità in termini di selezione di Chef e mi sono proposto con poche speranze di essere chiamato; invece mi hanno contattato e dopo una serie di selezioni sono stato scelto in rappresentanza della Regione Puglia.

Gareggerò con Chef professionisti, proprietari di ristoranti e gente con grande esperienza ed io in qualità di Street Chef, con soli 5 anni di esperienza nella ristorazione tra l'altro itinerante, ho un po' di timore, ma cercherò di non sfigurare in quella che è sì una gara nazionale di cuochi ma che rimane pur sempre un gioco televisivo. Racconterò le mie esperienze in giro per l'Italia, alcuni aneddoti e qualcosa della cucina pugliese".

La prima sfida andrà in onda martedì 12 gennaio e sarà contro la Valle d'Aosta in una sorta di scontro nord-sud.

Come andrà... ? Staremo a guardare! Intanto un grande in bocca al lupo al nostro Street Chef di Barletta Max Calabrese, sperando che possa proseguire nella gara in rappresentanza sia della nostra città che della nostra Puglia.