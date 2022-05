Un pezzo della Corato tecnologica alla fiera Ipack-Ima di Milano

è un pezzo di Corato all’edizione 2022 di iPack-Ima, fiera in corso (dal 3 al 6 maggio) incentrata sull’innovazione nel mondo del packaging. Ai 4 giorni di esposizione partecipano 1.160 espositori e quasi un quarto di questi (il 24%) proviene dall’estero, da 27 differenti Paesi.

Tra questi anche l’azienda coratina MBL Solutions, che dal al 2005 è punto di riferimento del settore della meccatronica. Il team fornisce alle imprese italiane tecnologie robotizzate innovative “su misura”, finalizzate a rendere i nostri clienti sempre più efficienti, competitivi, smart.

Produce e realizza soluzioni meccatroniche intelligenti per l’automazione dei processi produttivi della piccola e media impresa manifatturiera.

Il know-how accumulato in oltre 20 anni di esperienza ha permesso ai tecnici specializzati della MBL Solutions di essere un partner affidabile capace di gestire il cambiamento, l’ammodernamento e le problematiche legate ai processi di logistica interna, grazie alle competenze trasversali accumulate dal nostro team di ingegneri e tecnici specializzati.

Nello stand presso Ipack-Ima, presso la Fiera di Milano Rho, in vetrina soluzioni all’avanguardia per la gestione dei processi per il settore food, in particolare l’industria dei prodotti da forno, esempi concreti di logistica intelligente, e il “Cobot Cafè”, una esperienza di collaborazione tra uomo e macchina applicata ad uno dei gesti più comuni della nostra quotidianità: bere un caffè o gustare un dolce.



«Questa Fiera – spiega l’Amministratore di MBL Solutions Ing. Luigi Maldera – è una importante occasione di ricongiungimento per tutto il settore dopo due anni di pandemia, oltre che un momento di confronto per tutte le imprese che per varie esigenze necessitano di innovare la propria produzione. Siamo da sempre al loro servizio per aiutare gli imprenditori a rendere le fabbriche più intelligenti ed efficienti».