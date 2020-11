Campo sportivo in via Romanelli dedicato a Vincenzo Cassano

Aveva solo 23 anni Vincenzo Cassano, giovane promessa del calcio, quando 5 anni fa un tragico incidente stradale sulla SS16 bis lo ha strappato via per sempre ai suoi affetti e ai suoi sogni. Ieri, nel giorno del suo 28esimo compleanno, Barletta ha dedicato a Vincenzo un campo sportivo nel cuore di uno dei nuovi quartieri di Barletta, in via Romanelli.

Un gesto per onorare nel tempo la sua memoria, consentendo a tanti altri ragazzi come lui di coltivare l'hobby che di più lo appassionava, il calcio.

L'inaugurazione di questo impianto si aggiunge ad altre iniziative già avviate in suo ricordo, come il Memorial Enzo Cassano, giocato per la prima volta nel 2016. Presenti ieri alla cerimonia il sindaco Cosimo Cannito, l'assessore allo Sport Ruggiero Passero, il presidente del Consiglio comunale Sabino Dicataldo e il consigliere regionale Filippo Caracciolo.