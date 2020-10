Torna il derby Trani-Barletta: ostacolo Audace per la Vigor

Appuntamento con il secondo turno di campionato per la Vigor Trani, attesa domenica 11 ottobre al “Manzi-Chiapulin” di Barletta dalla sfida contro la compagine locale dell'Audace (fischio d’inizio ore 15.30).

I biancoazzurri affronteranno la prima effettiva trasferta del torneo, dopo la gara inaugurale sul neutro “San Pio” di Bari contro l'Ostuni 1945, dove Mazzilli e compagni hanno incamerato un pareggio (1-1), frutto di un'ottima prestazione.

Si prospetta un derby emozionante, vista la voglia di riscatto per entrambe le squadre: i biancorossi non hanno iniziato al meglio la stagione, essendo reduci dalla sconfitta contro l'OrtaNova (2-0), nella prima giornata di campionato, ed essendo stati anche eliminati dalla Coppa Italia nella doppia sfida contro i cugini de lBarletta 1922.

Mister Iannone può contare sull'esperienza di calciatori del calibro di Piarulli, D'Onofrio, Musa e Vitale, oltre a quella del tranese Guacci, autore di un gran gol nella passata stagione che condannò la Vigor alla prima sconfitta.

Un buon banco di prova, quindi, per i ragazzi del tecnico Sisto, in una gara ormai classica del campionato che non ha mai tradito le aspettative.

La sfida Audace Barletta-Vigor sarà diretta dal sig. Fabrizio Consales, che sarà coadiuvato da Federico Favilla e Francesco Di Muzio: la terna arbritale appartiene alla sezione di Foggia.