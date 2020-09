Barletta 1922, Di Rito agguanta in extremis l'Audace

Nella partita d'esordio stagionale, in quella che si rivelerà indubbiamente una delle annate più complicate causa emergenza Covid-19, il Barletta 1922 pareggia 1-1 con i cugini dell'Audace nella gara valevole per il primo turno di Coppa Italia di categoria; match ripreso con abnegazione nel finale di gara dopo aver sofferto in più di una circostanza in precedenza le iniziative della squadra di Iannone.



Prima azione targata Di Rito che lanciato in contropiede al 4' di gioco non trova lo specchio della porta.



Al 7' bel tentativo di Loiodice di poco a lato, un minuto dopo però è l'Audace a portarsi avanti: filtrante di Piarulli che a tu per tu con Lovecchio insacca la palla dell'1-0.



Insiste l'Audace che con la propria inerzia mette in difficoltà i dirimpettai biancorossi, tentativi a metà frazione di Musa e soprattutto Guacci che con una clamorosa rovesciata trova il palo a negargli il goal da cineteca.



Ad inizio ripresa ghiotta opportunità per il pari sui piedi del sudamericano Di Rito ma il suo pallonetto si spegne tra le braccia di Cilli.



Al 54' bella iniziativa personale di Vitale il cui tiro a giro viene deviato in angolo, il Barletta di mister Farina comincia a premere sull'acceleratore alla ricerca del pari e Loiodice al 65' sfiora la marcatura dopo un tentativo invitante in area respinto dalla difesa.



Al 74' l'Audace ha la palla per chiudere il match in contropiede ma D.Cormio cestina l'opportunità mandando alto sopra la traversa, nel finale con caparbietà ecco arrivare a tre dallo scadere il pareggio targato Di Rito che si libera sullo stretto e scarica in rete la palla dell'1-1 finale.



AUDACE BARLETTA - BARLETTA 1922 1-1

Audace Barletta: Cilli; Ngracanj, F.Cormio(32′ st Ciardi), Bruno,

Dilillo; Dettoli, Jarju, Guacci(35′ st Ragno) ; Piarulli(38’st Dickson),

Musa, Vitale(21’st D.Cormio). A disposizione : Savut, Colucci, G.Rizzi,

Bosso, R.Rizzi. All: Iannone



Barletta 1922: Lovecchio; Telera, Pollidori(37’st Milella), Marangi;

Gasbarre(1’st Paganelli), Ganci, Grazioso(37’Aprile), Colucci(1’st

Varsi); Morra, Di Rito, Loiodice. A disposizione: Cafagno, Boiano,

Totaro, Guadagno, Cafagna, Varsi. All: Farina







Note: reti di Musa (A) all'8', Di Rito (B) all'87'. Ammoniti: Bruno, Guacci, Ragno (A); Pollidori, Colucci (B)