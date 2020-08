Torneo estivo Fix Sport calcio a 7, vittoria per l'Ajax del presidente Pedico

Si è concluso domenica 9 agosto il torneo estivo Fix Sport di calcio a 7, disputatosi per 40 giorni presso il Centro sportivo Lig di Barletta: 16 le squadre presenti, ognuna con un nome di squadra riferito a club noti sia italiani che europei, molti i giocatori accorsi da tutta la Bat, e tanta gente domenica a sostenere i propri beniamini.

Ad avere la meglio in finale è stata la squadra denominata AJAX capeggiata dal presidente Ruggiero Pedico, già noto alla cittadinanza barlettana come presidente della Futsal Barletta di calcio a 5, il quale ringrazia i suoi ragazzi che con sudore e sacrificio hanno centrato la vittoria del torneo, credendoci e non mollando fino all'ultimo secondo della gara finale.

La squadra era formata da i seguenti giocatori:

Giovanni Diviccaro

Antonio Cristallo

Michele Dilillo

Bartolo Laluce

Marco Caputo

Marco Colonna

Gaetano Logoluso

Michele Palmitessa

Gianmarco Mazzilli

Claudio Dascoli

Ruggiero Giannella

Domenico Dagnello

E dai seguenti dirigenti:

Gianni Pinto

Donato Battaglia

Vito Lacerenza

Antonio Diviccaro