Il Barletta 1922 piange la scomparsa di Mario Corso

L’ASD Barletta 1922 piange la scomparsa di Mario Corso.

Corso, 78 anni, grande protagonista della grande Inter degli anni 60′, è stato allenatore del Barletta nella stagione 1989-1990 in serie B. Subentrato il 10 dicembre 1989 a Gesualdo Albanese, condusse i biancorossi alla salvezza nel campionato cadetto lanciando anche giovani di valore come il portiere Nicola Dibitonto. La società biancorossa si stringe alla famiglia: riposa in pace Mario.







Fonte: www.barletta1922.com