Barletta 1922, in attesa di conoscere il proprio destino

Il futuro del calcio dilettantistico e del Barletta Calcio è ancora da scriversi.

In quella che resterà un'estate unica nel suo genere, le vicissitudini ormai tristemente note del coronavirus si ripercuotono inevitabilmente anche sulle società sportive, le quali sono in attesa di conoscere il proprio futuro.



Il club biancorosso, dal canto suo, attende con trepidazione la possibilità di usufruire del ripescaggio in serie D: la zona playoff raggiunta prima della sospensione del torneo, i conti virtuosi dell'ultimo esercizio e di questa stagione e, non ultimi in termini di importanza, la storia del sodalizio biancorosso unita alla prosecuzione dei lavori di rinnovamento dello stadio Puttilli, sono tutte carte che da via Vittorio Veneto si augurano possano far breccia in federazione.



Nelle prossime settimane sono previste novità decisive in merito, la dirigenza e tutta la piazza attendono fiduciosi in quella si preannuncia l'ennesima estate di passione per il popolo calcistico barlettano.