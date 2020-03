Il Barletta 1922 impatta con l'Orta Nova

Un pari casalingo che indubbiamente non soddisfa i desideri di rimonta sui battistrada quello del Barletta 1922, che pareggia al "Manzi-Chiapulin" contro il meno quotato Team Ortanova, restando appaiato in quinta piazza in classifica senza avere la possibilità concreta di accorciare il divario dai fuggitivi.



Primo squillo dei padroni di casa al 6' con Pignataro che va al tiro trovando la risposta in corner di Micale.

Al 10' parte il festival del legno biancorosso: spiovente di Milella e colpo di testa di Bonasia che si infrange sulla traversa.

Passa un quarto d'ora ed ecco il bis, Pignataro a tu per tu con Micale centra nuovamente la traversa fallendo un'opportunità a dir poco clamorosa.

Gol sbagliato, gol subìto come nella più classica delle leggi non scritte del calcio: cross di Moschino, topica di Capossele che manca il controllo e tap-in di Monopoli, al 25' Orta Nova in vantaggio.

Al 44' Camporeale ha la palla del pari ma Micai salva i suoi con un intervento maiuscolo, ma un minuto dopo ecco il punteggio riequlibrarsi: angolo di Procida e testa di Bonasia che proprio sul finale di tempo manda le squadre negli spogliatoi sull'1-1.

Al 50' punizione di Monopoli M., palla che si perde sopra la traversa senza pericoli, passa un minuto e ospiti di nuovo al tiro con D'Introno che non inquadra la porta.

Al 70' buona opportunità per i padroni di casa per passare in vantaggio con Aprile che si fa ribattere sottoporta la propria conclusione da Micale.

Dopo sei di recupero il punteggio resta invariato, 1-1 e biancorossi che muovono la classifica a piccoli passi salendo a quota 39.

BARLETTA 1922 - TEAM ORTA NOVA 1-1

Barletta 1922 (3-4-3): Capossele; Lamacchia, Bruno (19’ st. Zingrillo), Aprile; Bonasia, Camporeale (35’ st. Diomande), Milella, Gasbarre (19’ st Dimonte); Procida (1’ st. Caputo), Pignataro, Varsi; a disposizione: Sansonna, Fanelli, Diterlizzi, Salamina, Zonno. All. Tangorra

Orta Nova (3-4-3): Micale; Dell’Olio (12’ pt. Monopoli A.), Mascia, Lacerenza; Cassinis, Ragno, Lamatrice (32’ st. Curci), D’Aries; Foschino D’Introno (30’ st. Pelosi), Monopoli M. (25’ st. Tusiano); a disposizione: Laccetti, Russo, Vigliotti, Fiore, Duedde. All. Carbone.

Reti: 25’ pt. Monopoli M. (O), 45’ pt. Bonasia (B)





Note: reti di Monopoli M. (O) al 25', Bonasia (B) al 45'. Ammoniti: Varsi (B), Lacerenza (O), Procida (B), Mascia (O), Milella (B), Pignataro (B), Monopoli M. (O), Camporeale (B), Cassinis (O), Curci (O).